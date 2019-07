CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a congresistas de Estados Unidos que el tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no es el fin del mundo, pues la relación con el gobierno estadounidense incluye otros acuerdos, como el de migración, informó el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri.



En entrevista tras concluir el encuentro en Palacio Nacional, Seade sostuvo que no se debe ser tan fatalista pues la relación con el gobierno de Estados Unidos es dinámica.



“¿Qué les dijo el presidente en la reunión?”, indicó.



“Que él (López Obrador) quiere tener una relación muy buena, que la tenemos muy buena, que si hay preocupaciones se puede discutir a ver de qué se trata”, añadió.



“Pero también el tratado no es el fin del mundo, la relación sigue, podemos tener después otro acuerdo bilateral en cuestiones de migración y otros, ver más hacia el futuro, una relación dinámica”.



Llamado a “no ser tan fatalista”

“No que ahorita es todo o nada, no ser tan fatalista de que lo que está y lo que no está ya no estuvo, sino una situación dinámica”, sostuvo Seade.



En el tema migratorio, Seade Kuri dijo que se resaltó que México tiene una política humanitaria muy firme, que está respetando los derechos humanos y, al mismo tiempo, se está aplicando el marco legal de manera más sistemática.



“Que lo que necesitamos es una solución de fondo a través de un plan integral de desarrollo para atacar el problema de raíz”.



11 congresistas de Estados Unidos

Los congresistas de Estados Unidos (un republicano y diez demócratas) sostuvieron un encuentro con el presidente López Obrador en Palacio Nacional para tratar diversos temas, incluido la aprobación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



El grupo estuvo encabezado por el congresista Earl Blumenauer y está integrado por Ron Kind, Terri Sewell, Judy Chu, Don Beyer, Stephanie Murphy, Jimmy Gomez, Rosa DeLauro, Filemon Vela y George Holding.



En el exterior de Palacio Nacional, los legisladores abordaron un autobús, flanqueado por elementos de Seguridad Ciudadana capitalina, para dirigirse a la Secretaría de Relaciones Exteriores.— Con información de El Universal y Notimex