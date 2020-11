El último adiós a Alexis en Cancún, piden no olvidar su nombre

MÉXICO.- En la noche del martes, decenas de personas acudieron a la “Funeraria Cancún” para despedirse de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida por sus amigos como “Alexis” y a quien encontraron sin vida en una bolsa negra el domingo.

La invitación para despedirse de Alexis estuvo abierta a todo el público y fue Adrián Carrillo, uno de los maestros de esta joven de 20 años, quien se encargó de ordenar a la gente para que la familia también tuviera un momento de privacidad y para cumplir las medidas por el Covid-19.

“Los invitamos a que hagamos memoria de Bianca como lo que fue, esa chica alegre, jovial y rebelde, que nunca se doblegó, que siempre salió adelante”, dijo emocionado el maestro.

Quienes llegaron a la funeraria dejaron veladoras encendidas en la entrada y luego tomaron su lugar en las carpas instaladas afuera. En el interior únicamente estaban los familiares y amistades cercanas a Bianca.

En silencio, una mesa fue poblándose de velas y fotos de "Alexis", descrita como "una alumna ejemplar, de buenas calificaciones", como una joven poseedora de "esa rebeldía bonita de los jóvenes"; una chava alegre, que lo mismo cantaba, que alzaba la voz en contra de los feminicidios de otras niñas, adolescentes o mujeres en Quintana Roo, hasta que ella misma fue asesinada.

"Alexis", buscada por sus amigas y amigos que solían pedirle consejos; participativa en muchas de las acciones pacíficas convocadas por la sociedad civil en contra de la violencia feminicida, que en esta ocasión cobró su propia vida.

Adrián Carrillo, quien fuese su profesor en el Colegio Kukulkán, considera que si las protestas del 9 de noviembre pasado, por el asesinato de la joven, tuvieron tanto eco, fue precisamente por el cariño y simpatía que ella supo sembrar entre mucha gente.

"Ella siempre luchó contra los feminicidios, siempre se identificó como mujer feminista y por lo tanto la misma familia está apoyando lo que está pasando. En su momento, su mamá, nunca quiso que pasara lo que pasó, pero no lo condenó y les dice a las chicas que salgan adelante para nombrar a su hija, porque es su último deseo", dijo.

El cuerpo de Alexis fue cremado esta mañana.

El feminicidio de Alexis despertó a la sociedad quintarroense e indignó a todo el país, la noche del lunes muchos salieron a protestar en un momento manchado por el abuso policial y la violencia.

Sobre la investigación, el maestro informó que, de acuerdo con la Fiscalía General, se sigue la ruta de la última persona con la que "Alexis" pudo haber tenido contacto, un joven a quien ella vendió un cigarro electrónico (vaper), actividad económica a la cual se dedicaba.

"Sigue la misma línea, no hay avances. Lo último que se nos informó es que se localizó la casa del chico, pero que no existía nadie. No se ha localizado a la persona y no se ha confirmado nada", expresó.