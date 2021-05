El último spot de Abel Murrieta antes de ser asesinado

MÉXICO.- A través de redes sociales se difundió el último spot que grabó el candidato a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, un día antes de ser asesinado.

Durante la grabación el excandidato habla de recuperar Cajeme de la delincuencia y la impunidad.

"Quiero decirles que Cajeme va a dejar de tener miedo. Va en serio contra la impunidad. Basta que los malandros sean los dueños de nuestras calles. Basta que las drogas se lleven a nuestros jóvenes y destruyan nuestras familias. Soy un hombre de ley. Voy a poner orden. A mí no me tiembla la mano. Yo no tengo miedo. A mí nadie me va a corromper", dice Murrieta en el spot.

Hasta el último minuto de su vida, Abel nos demostró que fue un hombre a carta cabal, un hombre dispuesto a darlo todo para proteger a los inocentes, un hombre al que los delincuentes no iban a corromper y por eso lo asesinaron.



Abel, gracias infinitas, descansa en paz.



En memoria de Abel Murrieta

Ataque directo

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que el ataque armado donde perdió la vida Abel Murrieta fue planeado y directo, por lo que se seguirán dos líneas de investigación, una como candidato y otra por su profesión, como abogado.

¿Quién era Abel Murrieta, el candidato de MC asesinado?

El reto de Francisco Abel Murrieta Gutiérrez, exprocurador de justicia de Sonora, era acabar con la inseguridad en Cajeme. Fue ejecutado la tarde del jueves 13 de mayo.

Era candidato de Movimiento Ciudadano (MC) del cuarto municipio más violento del mundo según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Su lema: "Contra la inseguridad Abel está pesado". Abel Murrieta nacido el 1 de mayo de 1963, fue un reconocido abogado, catedrático, legislador, funcionario y político. Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Nuevo León en 1984, después se desempeñó como asesor jurídico y luego fue catedrático en el Instituto Tecnológico de Sonora; Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como en la Universidad La Salle Noroeste.

Ocupó el cargo de Procurador de Justicia de Sonora (2004-2012); en los sexenios de Eduardo Bours y Guillermo Padrés.

En enero del presente año, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la incorporación del exprocurador de Justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez como parte de la defensa de la familia LeBarón. Era representante legal de familiares de las 3 mujeres y 6 niños, víctimas de un ataque armado ocurrido 4 de noviembre de 2019 en la comunidad de La Mora, en Bavispe, Sonora.

Tuvo militancia priista donde ocupó la cartera de Consejero político estatal y municipal del PRI. Ese partido lo llevó a ocupar el puesto de diputado local (2012-2015); y diputado federal también por el PRI (2015-2018). Actualmente era candidato de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Cajeme.

En su trayectoria política profesional tuvo detractores que lo involucraban en temas delicados relacionados con la desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota en abril del 2005 y en una presunta manipulación de las investigaciones del incendio de la Guardería ABC en junio del 2009.