"El virus se llevó a mi familia": pareja muere por Covid-19; dejan 5 hijos

CIUDAD DE MÉXICO.- Una pareja de Los Ángeles murió por el coronavirus con un día de diferencia, dejando huérfanos a cinco niños, reportan medios estadounidenses.

The New York Post menciona que Karina Bonilla, de 38 años, falleció el lunes, un día después de la muerte de su esposo Humberto Ruelas-Rivas, de 60 años.

El matrimonio dejó a cinco niños, de entre 2 y 17 años, así como a las dos hijas adultas de Ruelas-Rivas de una relación anterior.

"En seis días, perdí a mi padre", dijo la hija de Ruelas-Rivas, Maria Ruelas, de 35 años, de Downey. "Y en ocho horas, perdí a mi madrastra. Y ahora tengo cinco hijos".

Ella, según el The New York Post, cree que su madrastra contrajo la enfermedad del vendedor de frutas para el que trabajaba, quien tuvo síntomas, pero no se aisló.

"Se fue a trabajar y en menos de una semana comenzó a presentar síntomas", dijo Ruelas al medio KTLA. "Se fue a su casa y luego mi padre comenzó a enfermarse".

Ruelas le dijo a KTLA que no pudo despedirse de su padre, no pudo darle ni un beso ni abrazo.

"Aunque murieron, el virus sigue activo en sus cuerpos, por lo que no se pueden tocar", dijo.

"Espero que esta historia no vuelva a repetirse. Es devastador".

Ruelas, quien está comprometida, le dijo a la estación que busca obtener la custodia legal de sus hermanos, y que "está feliz de hacerlo en memoria de mi padre".

También está cuidando a su hermana de 30 años, que está hospitalizada con el coronavirus y sufrió un derrame cerebral.

"Va a ser una lucha", dijo Ruelas a la estación. "No tengo hijos propios y ahora sé que quizá esto sea la razón".

Su familia, menciona KTLA, ha comenzado una página de GoFundMe para recaudar dinero para gastos funerarios y médicos.

"Vi a muchas personas sin cubrebocas. Eso me aterrorizó ", dijo ella. "Ese virus se llevó a mi familia".