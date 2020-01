Elba Esther Gordillo responde al SNTE: "mis derechos están vigentes"

CIUDAD DE MÉXICO.- Elba Esther Gordillo Morales, expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), anunció que sus derechos sindicales están "vigentes y plenos".

Desde su cuenta de Twitter, la maestra advirtió que en la democracia se gana por medio de votos.

En la democracia se gana con votos. Los maestros y maestras del SNTE siempre han sido ejemplo de democracia sindical.



Vigentes y plenos mis derechos políticos, ciudadanos, y sindicales. @SnteNacional#SNTE #SEP #STPS #TMEC — Elba Esther Gordillo (@ElbaEsther_G) January 13, 2020

Fuera por falta de pagos

"Los maestros del SNTE siempre han sido ejemplo de democracia sindical", afirmó.

El comentario se da luego de que ayer el actual secretario general del sindicato, Alfonso Cepeda Salas, dijo que Elba Esther Gordillo no tiene derechos dentro del SNTE.

La razón, indicó en conferencia de prensa, es porque la exdirigente dejó de pagar sus aportaciones desde hace años.

Condiciones del proceso

Por eso ella no puede participar en los procesos internos para renovar ocho dirigencias seccionales que se llevarán a cabo este año, añadió el secretario.

Nuestro estatuto establece que es miembro activo de la organización sindical quien aporta el 1% de su salario para el sostenimiento del sindicato"

"Si desde hace años y, en particular, desde hace 10 meses no se ha entregado esta cotización, pues obviamente no se tienen condiciones para participar en este momento", dijo.

