Diputado yucateco relata agresión de la que fue víctima

Por acudir a rescatar a una compañera de su bancada, Elías Lixa Abimerhi, diputado yucateco del PAN, fue víctima de un “ataque cobarde por la espalda”, como él mismo lo califica, durante el acalorado debate que se daba en la Cámara de Diputados por el tema del presupuesto de la Federación para el próximo año.

Entrevistado sobre los golpes, aventones y jaloneos en la tribuna, los cuales quedaron grabados en video, Lixa Abimerhi indicó que su agresor es “un porro”.

Sin identificar a su agresor, el diputado panista aseguró que tiene un “historial de denuncias de vecinos por violencia”. Dijo que su agresor tenía en 2019 una orden de aprehensión y se tuvo que ir a vivir a Cánada por problemas, y Morena lo trajo como diputado migrante.

El legislador federal relató que estaban en la sesión complicada debatiendo el paquete económico cuando ocurrió el zafarrancho.

“Cuando estábamos en la discusión de las asociaciones civiles, una diputada de Morena presentó una reserva en contra de Morena, y el pleno la acepta a discusión pero los de Morena se molestan mucho porque no la consideraban y además se da una votación dividida y empiezan a reclamar el tema de la votación”, indicó.

“Al mismo tiempo —continuó—, había una diputada del PAN en tribuna, que iba a hacer uso de la voz, y en ese momento los de Morena y PT toman la tribuna, no le permitían salir, la tenían acorralada y como vicecoordinador parte de mi chamba es establecer los diálogos en esos momentos, entones subí a pedir la dejen salir”.

El legislador yucateco comentó que, estaba en las pláticas, pero ya estaban los gritos y el relajo fuerte. “Yo les decía nada más dejen salir a la diputada, y ya que lo estábamos logrando empezaron como el ‘empujoncillo’ en corto y, en ese momento por atrás me carga ese diputado, me jala tratando de aventarme al piso, afortunadamente logre mantener el equilibrio y obviamente al ver eso suben diputados del PAN, se arman los empujones y afortunadamente no llegó a más que eso”.

Por la espalda

“Fue un ataque cobarde por la espalda y además de un diputado que es un porro, con historial de denuncias de vecinos, de violencia tenía en 2019 una orden de aprehensión y se tuvo que ir a vivir a Canadá por problemas y Morema lo trajo como diputado migrante. Es un tipo que tiene una ficha, un historial, he procurado no darle mayor atención a este sujeto”, remarcó Lixa.

El legislador panista reiteró que él siempre procura debatir intensamente, con argumentos fuertes, pero con la violencia jamás.

“Nunca me he caracterizado por violento y no tendría por qué empezar ahorita”.— DAVID DOMÍNGUEZ M.