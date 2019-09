Elimina tuit tras una polémica

Salmerón pidió a dependencia que no se adelantara

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El historiador Pedro Salmerón, exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm), borró el tuit que publicó anteayer donde sostenía que no había renunciado a la dirección general de la institución.

Horas después de publicar una carta de cuatro páginas dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador —y no a su jefa, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto—, Salmerón escribió después en Twitter: “No se adelanten. No he renunciado a la Dirección General del @INHERM, solamente la he ‘puesto sobre la mesa’. Gracias por preguntar”.

Ayer, este último tuit ya no aparece en su cuenta. Solo está la carta de renuncia a su cargo.

La semana pasada, Salmerón generó una amplia polémica cuando difundió en la cuenta oficial de Facebook del Inherm el texto “17 de septiembre, 1973. Muerte de Eugenio Garza Sada”, en el cual describió como “valientes jóvenes” a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, grupo guerrillero que secuestró y causó la muerte del empresario.

A través de Twitter, el exfuncionario agradeció ayer a quienes le enviaron expresiones de apoyo.

Sobrevivientes

Ayer en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, concluyó la ceremonia de entrega del Premio Nacional Carlos Montemayor 2019, en la que se premiaron a dos de los sobrevivientes del asalto al Cuartel de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965.

En la conmemoración que reunió a sobrevivientes guerrilleros y a luchadores de diferentes agrupaciones, David Cilia Olnos, organizador del evento, dijo que ahorita que está la polémica de si fueron o no “jóvenes valientes”, llamó a seguir en rebeldía y en pie de lucha, y sin mencionar a Pedro Salmerón, y comentó “cada uno de ustedes saben si esos jóvenes fueron o no valientes”.