Eliminación del sargazo por nanobiología, una amenaza en Quintana Roo

Preocupa a científicos reintroducir microorganismos para degradar sargazo

CANCÚN.- Autorizaciones oficiales, sin estudios para medir su impacto en el ecosistema marino, es como la empresa Playa Xhero aplica en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, “incógnitamente” un sistema basado en “nanobiología”.

Sistema para eliminar sargazo por nanobiología

El sistema consiste en tomar microorganismos del mar, seleccionarlos, manipularlos en laboratorio y re-introducirlos al agua para degradar el sargazo y limpiar como “magia”, las playas.

El tema encendió todas las alertas de científicos, investigadores y académicos, por las posibles consecuencias que esta actividad, que carece de permisos oficiales y estudios, pueda tener en el ecosistema, especialmente en los arrecifes de coral.

Los daños al ecosistema marino

Por su parte, la doctora Brigitta I. Van Tussenbroek, se pronunció en contra y urgió a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), actúen dentro de sus facultades.

“No sé si sea efectivo, pero es muy, muy peligroso. Estar tomando microorganismos, manipulándolos a través de lo que sea y luego devolviéndolos al mar, puede producir un desequilibrio mucho peor que el que intenta ser solucionado. El efecto puede ser completamente inesperado. No sabemos si intentando contrarrestar una plaga, pueda generarse otra”, expresó.

Piden que Semarnat y Profepa actúen

“Semarnat y Profepa tienen que tomar cartas en el asunto, porque esto puede ser sumamente peligroso para el medioambiente. Alguien tiene que actuar. Nunca deben introducirse microorganismos, aunque sean los mismos, sin estudios, ni pruebas exhaustivas”, subrayó.

La también investigadora titular de la unidad académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM en Puerto Morelos, insistió en que las autoridades federales y estatales deben emitir algún lineamiento que prohíba la introducción de cualquier microorganismo, producto o químico en el mar.

El problema podría agravarse

La especialista en pastos marinos y estudiosa de las macroalgas, advirtió que en aras de solucionar la emergencia, “el remedio puede resultar peor, que el problema”.

¿Cómo funciona Playa Xhero?

Playa Xhero y la “magia” de la nanobiología De acuerdo con la empresa, creada a nivel local hace una década, para recuperar playas se utiliza un sistema de “biosaneamiento” que consiste en tomar los microorganismos del mar, llevarlos a un laboratorio, en donde los “sinergizan”, los “fortalecen” y luego los reintroducen al agua para degradar el sargazo, mediante un proceso “no tangible”, basado en la “nanobiología”.

Joel Escalante López, director general de Playa Xhero, declaró que con aval de hoteleros, que carecen de potestad para permitir ese tipo de actividades, trabajan en playas de Cancún, Playa del Carmen y de Tulum, sacando los microorganismos y reinyectándolos al mar, para limpiar el agua; el sistema incluye la recuperación de la vegetación que retiene arena y genera duna en las playas.

“Suena largo, pero esto es tan rápido… parece magia”, indicó, al presentar el sistema el jueves pasado, en Playa del Carmen, con la presencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Solidaridad, Lenin Amaro y del coordinador federal de delegaciones, Arturo Abreu.

Piden pasar por alto la ley

El llamado “superdelegado” “apadrinó” el proyecto y solicitó públicamente a Semarnat, a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) y a la Profepa, que “no apliquen el librito”, es decir la ley, porque se está ante una crisis. “Yo les digo, tanto a Conanp como a Profepa que, en este momento de crisis, se olviden de librito, porque si seguimos con el librito y las prohibiciones, vamos a prohibir cosas (sic)”, expresó.

El funcionario insistió en que antes de hacer estudios para prevenir efectos adversos al ecosistema costero, se permita aplicar el sistema y luego se mida el impacto, lo cual violenta el Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), que ordena que primero deben hacerse estudios y someter a evaluación la obra o actividad a realizar, para demostrar que no habrá daños irreparables y, que de haberlos, pueden ser mitigables. Su postura violenta también el principio precautorio establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), que indica que ante la incertidumbre de desequilibrios o impactos ambientales, irreversibles o no, que pueda provocar una obra o autoridad, ésta no debe autorizarse, ni realizarse.

Incluso, Abreu se quejó de que la Profepa ha levantado multas o intentado sancionar a hoteleros o empresas que, para limpiar las playas, usan maquinaria prohibida por los Lineamientos de Manejo de Sargazo, emitidos por la Semarnat desde 2015 para evitar impactos a la duna costera y al ecosistema marino.

Sin permisos

Escalante López admitió que carecen de permisos por parte de la autoridad por lo que aplican el sistema “incógnitamente“, desde hace cuatro años. Como ejemplo puso Playa Delfines, en Cancún, en 2017; Playa El Recodo, en Playa del Carmen y hasta la Bahía de Chetumal, que aseguró, se encuentra limpia gracias a su método.

Detalló que el sistema se aplicó en mayo y hasta junio pasado, en el frente de playas del hotel Flamingos, en Cancún. “Llegamos, tomamos muestras de agua, los llevamos al laboratorio, hacemos una selección, los sinergizamos y los regresamos al mar. Dentro del ecosistema marino hacen simbiosis con los otros microorganismos del mar que se dedican a las defensas del mar, a generar su ADN.