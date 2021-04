Ella es Camila, la niña de 12 años que logró que vacunaran a 80 abuelitos

TORREÓN.- Camila Ortiz, una niña de 12 años, ayudó a más de 80 adultos mayores que viven en una comunidad recibieran la vacuna contra el Covid en Torreón, Coahuila.

La niña, que fue protagonista de un reportaje de Televisa, tiene 12 años y registró en el portal a sus abuelos que viven en el ejido de Albia, a 13 kilómetros de la zona urbana. Al ver que otros adultos mayores no se podían inscribir por falta de recursos y de internet, la menor decidió ayudarlos.

“No tienen muchos recursos, no tienen en qué trasladarse, no tienen dinero, tampoco tienen quien los registre, entonces fue ahí cuando se me ocurrió”, dijo a Televisa Laguna.