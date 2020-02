EllasNoMeRepresentan: Señora denuncia robo de lona en manifestación

MÉXICO.— A través de la etiqueta #EllasNoMeRepresentan en Twitter, se ha dado a conocer la denuncia de una señora que siente mucha indignación porque jóvenes le robaron su lona.

En el video, la señora reclama que le robaron la lona con la cual busca a su hija desaparecida.

Una señora ha emitido su queja contra jóvenes que están ejecutando actos vandálicos en el Palacio Nacional.

Ella molesta comenta en una entrevista que tenía su lona y jovencitos le dijeron que si le ayudaban, ella pensando que "era en buena onda"; pero esas personas tomaron la lona y se alejaron.

La señora explica que ella fue tranquila a exponer el caso de su hija y estos jóvenes le robaron la lona y eso no se le hace justo.

Además, a su modo, ella asegura que el pintar monumentos y edificios no va a regresarle a su hija, ni mucho menos ser consuelo a su dolor.- Con información de redes

"Agarraron la lona de mi hija."



"Yo no sabía que andaban pintando... a mí el pintar no me va a regresar el dolor que yo tengo."



Las encapuchadas que vandalizaron el Palacio Nacional le robaron la lona a una señora que busca a su hija desaparecida.#EllasNoMeRepresentan pic.twitter.com/cN0GAqiBzu