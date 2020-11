Emotivo adiós a joven asesinada en Cancún

Sigue indagatoria en torno a crimen en Quintana Roo

CANCÚN, Quintana Roo (El Universal).— Familiares y amigos despidieron anoche a Bianca Alejandrina, “Alexis”, la joven de 20 años que fue asesinada y sus restos depositados en bolsas de plástico y abandonados en un fraccionamiento de Cancún, el domingo pasado.

El velorio de la joven reunió a decenas de personas anteanoche, dentro y fuera de la funeraria, que montó un dispositivo de seguridad sanitario para los asistentes.

En silencio, una mesa fue poblándose de velas y fotos de “Alexis”, descrita como “una alumna ejemplar, de buenas calificaciones”, como una joven poseedora de “esa rebeldía bonita de los jóvenes”; una chava alegre, que lo mismo cantaba, que alzaba la voz contra los feminicidios en Quintana Roo, hasta que ella misma fue asesinada.

Adrián Carrillo, quien fue su profesor en el Colegio Kukulcán, considera que si las protestas del lunes pasado por el asesinato de la joven tuvieron tanto eco, fue precisamente por el cariño y simpatía que ella supo sembrar entre mucha gente. “Ella siempre luchó contra los feminicidios, siempre se identificó como mujer feminista y por lo tanto la misma familia está apoyando lo que está pasando. Su mamá nunca quiso que pasara lo que pasó (la manifestación del lunes), pero no lo condenó y les dice a las chicas que salgan adelante para nombrar a su hija, porque es su último deseo”, dijo.

El profesor, nombrado por la madre de “Alexis” como intermediario para transmitir los mensajes de la familia a la comunidad, pues no están preparados para emitir declaraciones.

Sobre la investigación, informó que, según la Fiscalía General, se sigue la ruta de la última persona con la que “Alexis” pudo haber tenido contacto, un joven a quien le vendió un cigarro electrónico, actividad económica a la cual se dedicaba. “Sigue la misma línea, no hay avances. Lo último que se nos informó es que se localizó la casa del chico, pero que no existía nadie. No se ha localizado a la persona y no se ha confirmado nada”, expresó.

El 7 de noviembre pasado, la joven salió a realizar la venta de su propio vaper, pues necesitaba dinero. Por la pandemia por coronavirus y tras ser víctima de un asalto, había suspendido la actividad tiempo atrás.

La ficha por su desaparición fue emitida por la Fiscalía General, un día después pero al anochecer. Se dio a conocer que sus restos, depositados en bolsas de plástico, fueron abandonados en un área verde del fraccionamiento Vista Real, en la Supermanzana 252.