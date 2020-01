Empleado de la FGR amenaza a ciudadano; se estacionó mal (Video)

MÉXICO.— En redes sociales se difundió un video, donde empleado de la Fiscalía General de la República, amenaza a un ciudadano que le reclamó por estacionar su automóvil y obstruir el paso peatonal.

Ante el reclamo, el hombre enfureció y amenazó al ciudadano que le hizo ver su error.

Este par de cobardes elementos de la #SEIDO amenazaron al ciudadano @MarcoHerrerag , por el sólo hecho de pedir ¡que no obstruyeran el paso peatonal! "... tus hijos van a ver nada más lo que te va a pasar..." amenaza quien parece ser Jorge Gustavo Arroyo Acosta, junto a Omar Reyes pic.twitter.com/aD1C4dKlZl

El video fue compartido en Twitter y pronto se volvió tendencia, pero no por el error del empleado de la FGR, sino porque muchos usuarios lo compararon con el actor Rafael Inclán.

Incluso los comentarios, y personas que han recompartido el video han utilizado la etiqueta #Rafael Inclán.

El altercado sucedió en la calle de Zarco y Soto, en la colonia Guerrero.

El usuario Marco Antonio Herrera posteó el video junto con la siguiente descripción:

"Personal de la #SEIDO @FGRMexico, se molesta porque le pido que permita el paso peatonal. "Me van a dar la última oportunidad si no mis hijos van a ver lo que me va a pasar""…