Empresario llora al entregar el último pago a sus trabajadores

Ramón Sesma Coronado, empresario en Hermosillo, Sonora se dirigió a sus empleados para "levantar su consulta" de a quién entregar el último cheque que podrá emitir antes de cerrar su fábrica: ¿Al Gobierno para que luego lo regale a los "ninis" o a sus trabajadores?, comenta.

En el vídeo, con una duración de poco más de 13 minutos, explica la situación por la que atraviesa la empresa y la de los empresarios en México.

Sesma Coronado afirma que entre sus tres negocios daba trabajo a 80 personas. En su discurso critica las políticas financieras de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en regalarle el dinero de impuestos de los trabajadores a los "ninis".

"Me siento muy frustrado, me duele el corazón decirles que es la última vez que puedo pagarles...". El empresario explicó a sus empleados que, de no adoptar esta medida, no habrá empresa a donde regresar.

Aquí el vídeo completo:

Tiempo después de que se diera a conocer el vídeo, el empresario posteó un mensaje de agradecimiento a quienes se han solidarizado con él:

