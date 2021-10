Se suspende la sesión por empujones y manoteos entre legisladores de oposición y de Morena

El yucateco Elías Lixa fue protagonista en la Cámara de Diputados durante el debate de la Miscelánea Fiscal 2022, pues dio efusivo mensaje contra la propuesta del gobierno para obligar a jóvenes desde los 18 años a inscrbirse en el RFC y luego, durante un zafarrancho, fue tirado al suelo por el morenista Manuel Alejandro Robles.

Primero, durante su intervención en la tribuna de la Cámara de Diputados el yucateco señaló que "se necesita mucha hipocresía y gran ignorancia para abordar el tema como lo han abordado (los legisladores afines al gobierno), pues puede ocasionar daños terribles".

Advierte a morenistas: "Se esconden en los jóvenes"

Descalificó la supuesta lucha contra las factureras, pues "se esconden en la cara de los jóvenes y por eso los atacan".

Se necesita mucha hipocresía o una gran ignorancia para abordar el tema como lo han abordado y esa profunda ignorancia puede ocasionar daños terribles.



"No tienen idea de cómo funciona el sistema tributario, los jóvenes o adultos que hoy emiten facturas para esas factureras pues están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes si no no podrían facturar", indicó.

"A esos son a los que tienen que atacar, a los que ya tienen en el sistema, pero como son 'sus factureros' pues no los tocan", añadió.

"Dicen que están atacando a los grandotes que no pagan impuestos pero a los que realmente están poniendo el pie en el cuello es a los pequeños", lamentó.

¿Cómo se originó el zafarrancho en el Congreso?

En cuanto al zafarrancho, ocurrió luego de que la legisladora de Morena, María Clemente García, se unió a la oposición en la defensa de las Organizaciones Civiles a fin de que no se tope la deducibilidad para quienes donen a Organizaciones No Gubernamentales (ONG's).

Subió al pleno para proponer que se posponga durante un año la reforma en esa materia, solicitud que generó una votación a mano alzada dividida, que se rechazó.

Entonces diputados de oposición subieron a la tribuna para exigir una votación en tablero, pero los de Morena se negaron.

Otra vez la violencia de morena en la Cámara de diputados.



Aquí el momento exacto donde el "diputado" Alejandro Robles Gomez, con aliento alcohólico, golpea y azota al piso a @eLiasLixa.



Los legisladores de oposición insistieron con diversos oradores, pero el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, negó la petición.

Morenistas se apoderan de la tribuna

Entonces los morenistas se apoderaron de la tribuna para evitar que los legisladores de oposición hicieran lo propio.

Los panistas Jorge Arturo Espadas y Elías Lixa subieron a la tribuna y fueron recibidos a empujones por la diputada petista Margarita García.

Después, el legislador de Morena Manuel Alejandro Robles, de quien incluso se dijo que tenía aliento alcohólico, intervino para defender a su compañera y aventó al piso al yucateco Elías Lixa y entonces Espadas Galván encaró al morenista.

Es cierto que fui agredido cobardemente por la espalda, por un porro (también diputado) que no merece ni un instante de atención.



Estoy bien y agradecido por sus muestras de apoyo.



Fue entonces cuando llegaron más diputados de todas las fracciones y se generalizaron los empujones y manoteos.

Gutiérrez Luna decidió decretar un receso por tiempo indefinido, mientras los coordinadores legislativos Jorge Romero y Jorge Álvarez Maynez, y los vicepresidentes de la Mesa Directiva Blanca Guerra y Santiago Creel pedían que se tranquilizaran y se separaran todos los diputados.

La respuesta del diputado Elías Lixa:



