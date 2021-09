En 15 días, 411 menores han dado positivo al Covid en Hidalgo

Niños con Covid en México, una realidad previa al regreso a clases en algunos estados

MÉXICO.- En Hidalgo, en los últimos 15 días, 411 menores de edad dieron positivo al Covid, algunos incluso han sido hospitalizados.

Noticieros Televisa compartió algunos testimonios de padres de familia. Un menor, identificado como Tadeo, de seis meses de edad, llegó grave por Covid al Hospital del Niño DIF en Hidalgo. Su mamá lo trasladó durante siete horas y sus síntomas eran fiebre y dificultad para respirar. El bebé sigue luchando por su vida.

De acuerdo con las cifras, en la última semana han internado en ese hospital a 15 menores graves por Covid. Una de las niñas se llama Monse, tiene 7 años y neumonía por Covid. Lleva una semana hospitalizada y sus papás solo la pueden ver en videollamada.

"A los niños sí les da Covid"

Por su parte, el Jefe de Urgencias del Hospital Niño DIF Hidalgo, Juan Rodríguez, dijo al medio citado que el Covid en niños es una realidad.

“Mucha gente dice, a los niños no, pues aquí está, ella no tiene más que un factor el sobrepeso, pero sí puede afectar a los niños (...) Hasta pueden morir".

AMLO acusa "acciones concertadas" para que vacunen a niños



El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que existe una campaña y acciones concertadas para promover amparos para que menores sean vacunados contra Covid-19, pues indicó que estos instrumentos se concentran en cuatro entidades: Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Veracruz.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador difundió un reporte enviado por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en el que se asegura que estos amparos se incrementan día con día y "tienen un potencial de crecimiento exponencial".

Amparos para recibir la vacuna contra el Covid

Como ya lo hemos declarado, el Gobierno de México revisa continuamente la evidencia científica y las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales para definir las fases de la vacunación contra #COVID19. 1/2 pic.twitter.com/aPdR0qdPk8 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) September 3, 2021

Señaló que los 250 amparos se han promovido en 19 entidades, pero se concentran en cuatro entidades: 43 en la Ciudad de México; 42 en el Estado de México; 27 en Oaxaca; y 25 en Veracruz.

"No sabemos qué intereses hay, porque cualquier farmacéutica, cualquier tienda, cualquier comercio ¿cuál es su misión? Vender. Pero nosotros tenemos que actuar con criterio y es lo que estamos haciendo", añadió.

"Se están dando estos casos y nosotros estamos cumpliendo con las resoluciones del Poder Judicial, pero los especialistas nuestros, los médicos sostienen; ya lo que han explicado muchas veces, de que no es necesario y es la misma postura de las organizaciones mundiales, de la Organización Mundial de la Salud.

Zulma, una niña que padece diabetes tipo 1, con amparo en mano, hace un llamado al Subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) para que le indique en dónde y cuándo, puede acudir a que le apliquen la vacuna contra covid-19.https://t.co/9anl0PEM69 — Central FM Equilibrio (@CentralFM_) September 3, 2021

"Sin embargo, se están dando estos amparos y me llama la atención porque ayer estaba viendo esto, hay estados en donde se están dando más amparos, ya lo estoy viendo como una acción concertada. "Ya ven cómo le hacen con los mensajes ‘nado sincronizado’, que se echan a andar campañas porque se están concentrados básicamente en cuatro estados. Ayer pedí que se investigara cómo se están dando estas promociones, porque también es un asunto de intereses. "Imagínense el negocio para las farmacéuticas, es legítimo, pues que todos quieran vender y promover de que los recién nacidos pues hay que vacunarlos, entonces no se puede ir contra de la ciencia solo por el lucro", expresó López Obrador.

Los amparos incrementan

En el salón Tesorería, el Presidente difundió una gráfica enviada por el subsecretario Hugo López-Gatell con la que se asegura que estos amparos se incrementan día con día y "tienen un potencial de crecimiento exponencial". El gráfico detalla que de las 250 demandas, en 157 se han otorgado la suspensión de plano.

El presidente López Obrador afirmó que esto no significa que a su gobierno no le interese la salud de menores para proteger su vida. "O sea, que no vaya a malinterpretarse, pero es cuando aquí planteamos de que primero iba a ser los adultos mayores (los que se iban a vacunar) y teníamos hasta protestas y salían a las calles a decir que les correspondían a otros sectores. "Y dijimos ‘los adultos mayores porque son los más vulnerables y si vacunamos a los adultos mayores vamos a reducir el número de fallecimientos’ y aguantamos y así fue. "

Dijimos, primero los que están salvando vida en los hospitales Covid; segundo, adultos mayores y así es un plan, pero vamos a seguir informando", dijo el presidente López Obrador.