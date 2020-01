En 2020 sí habrá crecimiento de la economía mexicana, prevé BBVA

CIUDAD DE MÉXICO.— El director general de BBVA México, Eduardo Osuna, señaló que el decrecimiento registrado en 2019 no fue sorpresa, pero en 2020 se espera un mejor año para la economía mexicana.



Subrayó que la previsión se basa en la certidumbre luego de la ratificación del T-MEC y en una mayor inversión en el país.



En conferencia, Osuna indicó que el crecimiento es muy importante porque genera riqueza, empleo, menor desigualdad y mayores oportunidades para todos.



Por ello, añadió, el reto de México es lograr una mayor inversión.



“Un país que crece es capaz de generar mejores condiciones para toda la población en el largo plazo”.



La caída en la economía "no fue sorpresa"

“Tenemos ejemplos muy importantes en países donde los últimos 20, 30, 40 o 50 años pasaron de estados de desarrollo menores al que tenía México en ese entonces a niveles espectaculares, pero todo se da a través del crecimiento”, afirmó.



Eduardo Osuna opinó que el decrecimiento reportado ayer no fue sorpresa, luego de las proyecciones de los economistas y la historia de los últimos tres trimestres.



Sin embargo, continuó, se espera un mejor año y que la economía mexicana logre un avance de 1.5 por ciento.



Certidumbre por la ratificación del T-MEC

Y es que, explicó, la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) da mayor certidumbre.



De hecho, recordó que la inversión privada empezó a tener un menor crecimiento desde 2016 ligada a esta renegociación, de modo que con su ratificación esperan una nueva oleada de inversión.



“Estamos esperando también un cambio de tendencia dentro de los inversionistas mexicanos al saber dónde estamos parados y qué oportunidades tenemos”.



Prevén que lleguen inversionistas extranjeros

“También vemos una llegada importante de inversionistas extranjeros a proyectos productivos en diferentes actores, lo cual es una buena oportunidad”, expuso.



El director de BBVA México consideró que para tener un mejor crecimiento es necesario que haya mayor inversión pública y privada, para lo que un factor clave es la certidumbre y claridad de lo que ocurrirá en los siguientes años.



Sin embargo, el banquero consideró que los riesgos de México no han cambiado respecto a 2019 ya que continúan muchos a nivel global, como el proteccionismo en el comercio.



Sugiere acostumbrarse a los riesgos

Indicó que los riesgos “es algo a lo que debemos acostumbrarnos, ya que no hay año en que no haya factores no pronosticados e inesperados”.



“Las empresas y los países han aprendido a trabajar sobre ellos”.



Osuna comentó que Pemex sigue siendo uno de los grandes retos para el país a corto plazo debido a su nivel de endeudamiento y la necesidad de incrementar su producción.



“Me parece que lo que debería ocurrir son las asociaciones públicas-privadas en términos de extracción petrolera".

Pemex, un riesgo latente

"(Pemex) sigue siendo un riesgo latente, justo por la deuda que tiene y porque tienen que hacer que crezca la producción”.



En este sentido, agregó que hay que esperar al anuncio de los proyectos de inversión en energía que se darán a conocer en las siguientes semanas por el Gobierno Federal, que si van en la ruta correcta contribuirán a que los riesgos disminuyan.

