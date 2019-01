En “alerta roja” por el sargazo en Quintana Roo

Hoteleros llaman a evitar que se repita el problema

PLAYA DEL CARMEN.— Conrad Bergwerf, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, lanzó una “alerta roja” ante la llegada de sargazo.

Exigió soluciones para evitar una afectación mayor en la afluencia de visitantes, que bajó un punto porcentual en la Riviera Maya, que en diciembre y octubre de 2018 tuvo la peor ocupación de los últimos 10 años.

El dirigente apuntó que, de acuerdo con estadísticas preliminares, Playa del Carmen reportó la mayor baja en la ocupación, de casi 5 puntos porcentuales, y el problema se agravó por la baja de tarifas, que tuvo un impacto económico que resintió toda la economía local.

“Fue un año muy complicado, con casi 100 mil cuartos-noche ocupados en diciembre, pero ya se buscan opciones”, añadió Conrad Bergwerf.

“Vamos a estar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y esperamos definir con el secretario del ramo, Miguel Torruco Marqués; el gobernador Carlos Joaquín González y la secretaria estatal de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, las medidas que tomaremos”.

“Buscaremos respaldo estatal y federal para abrir nuevos mercados. Será un camino largo, pero no hay más opciones que trabajar”, explicó el hotelero.

“Si aquí no hay turistas, no hay economía y si no hay economía esto termina”, subrayó.

“Es de vital importancia empezar a eficientizar los procesos municipales, estatales y federales y definir un plan de acción en el que podamos trabajar la iniciativa privada, los hoteles y los gobiernos”, subrayó el líder hotelero.

Situación

Sobre tema del sargazo señaló que “no podemos permitir lo que se hizo el año pasado, nos tenemos que reinventar ante una situación de alerta roja”.

Apuntó que se trabaja en un sistema integral para atender el problema, con un sistema de monitoreo y vigilancia, alertas tempranas y acciones “antes” en aguas internacionales, “durante” en aguas nacionales y “después” en playas.

La Zofemat tiene un papel primordial por la recolección y disposición, continuó. “Hay que definir qué vamos a hacer, pues tenemos el problema y no podemos sacarlo de un lado para ponerlo en otro”.— Agencia Infoqroo

Luego de recordar que el sargazo se origina básicamente en dos puntos, cerca de las Bermudas y en la costa de Brasil, dijo que desde este último punto se desplaza hacia el Caribe, afectando no solo a la Riviera Maya y el Caribe Mexicano, sino a todas las islas caribeñas.

“Por eso es importante buscar soluciones en el ámbito internacional, de gobierno a gobierno y con apoyo de organizaciones internacionales. Necesitamos llegar al origen del problema”, enfatizó.

El también director general del Paradisus Playa del Carmen La Perla & La Esmeralda, dijo que en el país es necesario que trabajen juntos los municipios, Estado y Federación.

“No queremos que se repita la historia del año pasado, que se pretenda tapar el sol con un dedo. Es un problema latente y hay que trabajar para resolverlo”, expresó.

Aclaró que los hoteleros no piden que todo lo aporte el Estado, pero sí que se faciliten las gestiones en entidades gubernamentales y que le den a los hoteles las líneas prácticas para hacer la recolección en forma individual, apoyando el esfuerzo del Estado, con una ventanilla única para gestionar permisos.

Por último, dijo que la agrupación ve con buenos ojos las reformas a la Ley del Impuesto al Hospedaje y la publicación del Decreto 293 en el Periódico Oficial del Estado, el cual señala que las plataformas digitales deben regularizarse, pagar sus respectivos impuestos y tener un registro de “anfitriones”.

“Las plataformas vacacionales se van a quedar, pero que jueguen con las mismas condiciones que los hoteles que han invertido muchos millones de dólares apostando por el destino. Que paguen impuestos, que se regulen y ofrezcan seguridad”, concluyó.