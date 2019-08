En contra de AMLO

Exmilitantes de otros partidos se unen a Futuro 21

CIUDAD DE MÉXICO.— Perredistas identificados con la corriente de “LosChuchos”, expriistas y exmilitantes de otros partidos realizaron la primera asamblea de la plataforma Futuro 21, que busca ser un instituto político con un mensaje contra las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El camino que seguimos no es el conveniente. Las cosas incluso pueden ir peor de no cambiarse la ruta por la que se transita y la forma por la que se conduce al país no es la pertinente”, manifestó el expriista y exrector de la UNAM José Narro.

Aseguró que el autoritarismo y la descalificación no pueden ser la forma de atacar la pobreza, la desigualdad, la impunidad, la violencia y el deterioro del medio ambiente. “Tampoco lo serán la exclusión, el enfrentamiento o la amenaza”.

El también exsecretario de Salud señaló que lo más delicado que ocurre en la actualidad es una “fractura en la población. La historia nos demuestra que cuando la sociedad está dividida a México no le va bien”.

La política, añadió Narro , “debe cambiar, se debe terminar con la doble moral, el engaño y la traición”. Luego, demandó congruencia y no usar el poder para amenazar, acosar o acusar sin prueba alguna.

Por su parte, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, alertó que la democracia está en riesgo pues, desde que inició el gobierno de López Obrador, se han tomado decisiones arbitrarias.

Después, llamó a construir “desde todos los espacios y ámbitos, las sinergias que inviten a ciudadanos a la defensa de la institucionalidad democrática, emanada de nuestra Constitución Política, para enfrentar la actitud autoritaria y populista del presidente de la República”.

También pugnó por resguardar el “Estado Constitucional democrático, de derechos y rechazar cualquier intento de destrucción o debilitamiento de las instituciones republicanas; impedir de manera contundente la intimidación al Poder Judicial; así como la defensa y consolidación del Estado Laico”.

El excandidato presidencial por el Panal Gabriel Quadri alertó que el Estado y la nación están “a la deriva, sin proyecto”. Y agregó: “El culto al poder, la demagogia, todo es incertidumbre”.

Luego, criticó que en la actualidad haya desempleo, proyectos cancelados y aumento de la delincuencia. “Nos estamos dando cuenta cómo las democracias pueden morir, a manos del populismo en contra del interés nacional, que acosa a sus críticos y a los que disienten, que cree que a través de él habla el pueblo”.

Los integrantes de Futuro 21, que busca ser un partido político en el 2021, presentaron el Manifiesto de la República y advirtieron del riesgo de la pérdida de la democracia, la soberanía y el equilibrio entre los tres Poderes de la Unión con el actual gobierno.— Proceso

Entre los asistentes a la asamblea estuvieron Jesús Ortega y Jesús Zambrano, el gobernador por Michoacán, Silvano Aureoles, los dirigentes nacionales Ángel Ávila, Fernando Belauzarán, Camerino Márquez, Estephany Santiago, Adriana Díaz, Karen Quiroga, Arturo Prida.

También acudieron Nora Arias, Víctor Hugo Lobo, Carlos Navarrete, Antonio Ortega, Antonio Medina, Guadalupe Acosta Naranjo, Beatriz Pagés Llergo, Ciro Mayen, Rodolfo Higareda, así como diversas personalidades del mundo de la academia, científica, periodística y ciudadana; así como diferentes organizaciones ciudadanas como Vamos Juntos, UNE, VAMOS y Cambiemos MX.