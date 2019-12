El PAN buscará quitar a Morena cotos de poder

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El líder nacional del PAN, Marko Cortés, convocó a todo el panismo a que en 2021, Acción Nacional le arrebate la mayoría en la Cámara de Diputados, el mayor número de gubernaturas y alcaldías a Morena para frenar la amenaza autoritaria que representan.

“Nuestro reto, pues, en el 21 es construir una mayoría opositora, como diría nuestro amigo Gustavo Madero, a quien saludo, no cooptable. Nuestro reto es que en la Cámara de Diputados tengamos legisladores firmes, que frenen la amenaza autoritaria y que reconduzcan la política económica, porque la reflexión es: No solo se trata de tener una mayoría opositora que a la hora de la verdad, que a la hora de las votaciones difíciles se doblen y pareciera que no hubiese una mayoría opositora, se trata de tener una verdadera mayoría opositora no cooptable, fuerte, firme, contundente y bien comprometida con las causas de México”, explicó Marko Cortés.

Al emitir su mensaje en la sesión de instalación del Consejo Nacional del PAN Marko Cortés dijo que la responsabilidad del PAN es grande y solo unidos la pueden enfrentar, por lo que convocó a los panistas a salir a las calles en 2020, ponerse en modo: campaña y superar, por la vía democrática al populismo clientelar despegado por el gobierno de Morena.

“De ese tamaño es la responsabilidad del PAN, de ese tamaño es el reto que solo juntos; y cuando digo juntos, es todos, podemos enfrentar. Por eso los convoco, además de salir a las calles, a este 2020 ya ponernos en modo campaña. Nuestro reto hoy es superar por la vía democrática al populismo clientelar despegado por el gobierno morenista”, explicó Cortés.

El líder panista convocó a su militancia a ir a las calles y decirles a los ciudadanos que cuentan con Acción Nacional para alcanzar la paz y la tranquilidad que tanto se ha deseado. “Quiero pedirles que les digamos a todos los mexicanos que cuentan con Acción Nacional para alcanzar la paz y la tranquilidad que tanto deseamos. Díganles a todos los mexicanos que cuentan con Acción Nacional para el impulso de la economía familiar; díganles a todos los mexicanos que cuentan y que seguirán contando con Acción Nacional; digámosles a todos los mexicanos: ‘Ánimo, que sí hay de otra, y esa es con Acción Nacional’”, aseguró el panista michoacano.

En otro asunto, por su parte la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, celebró que el expresidente de Bolivia, Evo Morales saliera de México, donde se “le trató como rey”.

Aunque se desconoce si es definitiva la salida del boliviano, quien recibió asilo político en México, la panista afirmó que para ella “fue un gusto” que Morales abandonará el país.

“¡Qué bueno que ya se fue!, en su momento yo dije que sí hay que darle asilo político a cualquier persona que corra riesgo su vida. México siempre ha sido un país abierto para eso. Lamentablemente Evo Morales es un dictador, un delincuente electoral”, opinó la panista.

Entrevistada antes de la sesión del Consejo Nacional del PAN celebrado este sábado en la sede del partido, Mariana Gómez del Campo afirmó que es posible que la salida de Morales fuera por la presión del gobierno de Estados Unidos sobre México.

Exigen respuestas

Exige PAN al gobierno respuestas sobre muerte de gobernadora de Puebla.

Casi un año

A 17 días que se cumpla un año de la caída del helicóptero en el que murieron Martha Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle, partidarios acusaron opacidad en los resultados de la investigación.

“Es momento”

Durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), ayer en Ciudad de México, su dirigente Marko Cortés señaló: “Es momento de decir que a un año casi de la lamentable muerte de Rafa y Martha Érika el gobierno sigue sin aclarar qué fue lo que provocó su muerte”.

