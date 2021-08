CIUDAD DE MÉXICO.- En su nuevo libro "A la mitad del Camino", el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el entonces presidente Enrique Peña Nieto se sintió "traicionado" de los empresarios que recibieron favores de su gobierno.

"Recuerdo que en una plática que sostuve con Enrique Peña Nieto cuando era presidente constitucional y yo presidente electo, él se quejaba de la traición de quienes recibieron favores y luego de lo desconocieron y hasta lo convirtieron en el payaso de las cachetada", escribe el Presidente.

En el capítulo tres, dedicado a los opositores, López Obrador señala que la ingratitud es un distintivo de este grupo de potentados.

"No es un pecado y es sabido que la mayoría de los empresarios de Monterrey siempre han presionado para sacarle raja del gobierno y en especial de la hacienda pública", agrega.

En el texto, el presidente López Obrador hace una distinción, porque no todos son lo mismo y no a todos se les puede meter en el mismo costal.

"Me consta que en el terreno político, Carlos Slim, Alberto Balleres, Germán Larrea y Ricardo Salinas respetan la investidura presidencial; no se apasionan tanto por lo electoral y aunque no estén de acuerdo con nosotros, actúan con prudencia", refiere.

Empresarios y personalidades en contra

Acusa también que en el caso de algunos integrantes del grupo de los 10 de Monterrey, de los Coppel de Sinaloa y de empresarios de menor monto vinculados al PAN, actúan con demasiada carga ideológica conservadora.

Señala el caso de Claudio X González, quien promovió la integración de partidos y organizaciones de clase media y alta contra su gobierno para quitarles la mayoría en la Cámara de Diputados.

Menciona también el caso de José Antonino Fernández, de Femsa, "de los Oxxos"; y algunos otros con posturas muy conservadoras que financiaron al grupo de FRENAAA, un intento de falange de ultraderecha, movido por intereses económicos o por el fanatismo.

En "A mitad del Camino", López Obrador indica que el proceso de transformación dio como resultado esclarecedor que el PRI y el PAN se asumieron abiertamente como PRIAN, cuya existencia había señalado por décadas.

El Presidente apunta que la Iglesia Católica ha estado muy respetuosa de la autoridad legal y legítimamente constituida, lo cual no es poca cosa.

Sólo algunos jerarcas de la Iglesia Católica tomaron partido contra nosotros, siendo el más notorio el arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, escribe.

Arremete contra los medios

En el caso de la prensa, el presidente López Obrador fustiga que los medios de información convencionales, "los periódicos de la televisión", "nos han atacado como nunca se había hecho desde los tiempos de Francisco I. Madero y esa actitud se explica por la estrecha relación que existe entre las empresas y medios".