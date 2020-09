En vídeo Anaya presenta libro y critica al gobierno de López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que hace unos días anunció su regreso a la vida pública, el excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya lanzó un video para presentar su libro: "El Presente, el Pasado y el Futuro de México".

En Twitter, al presentar el libro hace una serie de críticas a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y adelanta que la estrategia de abrazos y no balazos fracasó.

Al señalar que es el primer vídeo de una serie que lanzará semana a semana, Anaya Cortés pregunta: "¿Crees que México va por el camino correcto? Muchos pensamos que no. La inseguridad, el desempleo, el deterioro ambiental, la crisis de salud, son una realidad".

"Pero también está claro que nada va a cambiar si sólo nos estamos quejando".

Abrazos, no balazos

"No basta con sólo estar criticando al gobierno. Déjame ponerlo de otra manera: Sí, la estrategia de abrazos y no balazos fracasó. No hay duda, la inseguridad está peor que nunca".

Y lanzó otra pregunta: ¿cuál es la propuesta para que las familias vivan en paz?

"¿Te acuerdas de su propaganda electoral, por el bien de todos primero los pobres?, Esa promesa tampoco se cumplió, lamentablemente se han sumado 10 millones de personas a las filas de la pobreza. Eso lo sabemos".

"Pero, otra vez, ¿cuál es la propuesta para erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, que la gente tenga un trabajo bien pagado? Pues de eso se trata este libro".

No sólo críticas

El panista describe que su libro contiene fuertes críticas al gobierno de López Obrador y describe que la verdad es que estaríamos perdiendo el tiempo si las críticas no vinieran acompañadas de soluciones concretas a los problemas que enfrenta el país y que le afectan a la gente.

"La primera parte está dedicada al debate sobre nuestro pasado. Y esto es crucial, porque las malas decisiones de López Obrador empiezan desde la manera tramposa en que interpreta la historia para acomodarla a sus fines personales y políticos".

Y la segunda parte del libro es sobre algunos de los principales temas de la agenda nacional y, claro, sus posibles soluciones".

También habla de corrupción e impunidad, violencia, narcotráfico, el debate sobre la legalización de las drogas, pobreza, desigualdad, ingreso básico universal, el crecimiento económico, procesos electorales y la relación con Estados Unidos.

Afirma que urge dialogar

"En México nos urge dialogar. Escuchar con respeto y con la mente abierta a quien no piensa como nosotros".

"El objetivo del libro y de estos vídeos no es venir a exponerte una verdad absoluta, sino invitarte a que reflexionemos juntos".

"Te voy a compartir mis ideas pero también quiero escuchar las tuyas", agrega el queretano.

Anaya define que el libro concluye con una reflexión sobre un futuro para México que sí es posible.

"Un futuro al que por cierto no llegaremos por el camino que sigue esta autodenominada cuarta transformación, un futuro que es diametralmente opuesto al pasado, ese pasado que representa la absurda refinería, el desprecio por la ciencia y la tecnología o el rechazo a las energías limpias".