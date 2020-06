Encapuchados atacan la embajada de EE.UU. en México (vídeos)

CIUDAD DE MÉXICO.- Cerca de 30 manifestantes encapuchados iniciaron destrozos, lanzando bombas molotov y piedras, a su paso rumbo a la representación del estado de Jalisco en la colonia Polanco.

Antes se reunieron a la altura del Ángel de la Independencia para iniciar una marcha hacia la embajada de Estados Unidos, como parte de las protestas por el asesinato de George Floyd, ocurrido en Minneapolis.

Encapuchados iniciaron destrozos, lanzando bombas molotov y piedras a la embajada de Estados Unidos, rumbo a la representación del estado de Jalisco, en la colonia Polanco, como protesta por los asesinatos de George Floyd y Giovanni López

De acuerdo con vídeos que circulan en redes sociales, el grupo de inconformes causó una serie de destrozos a su paso por la embajada, en supuesta protesta por la muerte de George Floyd, un guardia de seguridad asesinado por un elemento de la policía en Estados Unidos.

#NOTICIAS Vandalizan embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.





Mientras la marcha -que también se convocó para exigir justicia por Giovanni López- continuaba su rubo a la representación del estado de Jalisco, ubicado en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, los antimotines comenzaron a cerrar filas en el lugar.

Han comenzado a resguardar las instalaciones de la representación de Jalisco en la CDMX debido a que manifestantes se dirigen al lugar.

Mensaje de la jefa de gobierno

Ante la convocatoria de esta marcha, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se garantizará el derecho a la no represión, pero llamó a la manifestación pacífica.

Destacó que la policía estará presente para atender cualquier cosa que se necesite y que no haya ninguna agresión a alguna persona que no pertenezca a estas movilizaciones.

Reafirmo lo que ha sido nuestra posición toda la vida. La policía no está para reprimir al pueblo sino para darle paz y seguridad. Por ello desaparecimos el cuerpo de granaderos. La lucha por la defensa de los derechos humanos no para. El abuso de autoridad no debe tolerarse.

En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo indicó que la policía no está para "reprimir al pueblo sino para darle paz y seguridad. Por ello desaparecimos el cuerpo de granaderos. La lucha por la defensa de los derechos humanos no para. El abuso de autoridad no debe tolerarse".