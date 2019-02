Encuentran a activistas que estaban desaparecidos en Guerrero

GUERRERO.—Los defensores de derechos humanos, Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro aparecieron con vida la madrugada de este sábado en Tierra Colorada, después de estar cuatro días desaparecidos.

Así lo informó el gobernador, Héctor Astudillo Flores, a través de su cuenta de Twitter.

El mandatario dijo que los dos fueron encontrados gracias a una acción conjunta de Sedena, Fiscalía General de la República y Fiscalía del estado de Guerrero.

Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio desaparecieron la mañana del martes en el tramo carretero Tierra Colorada-El Ocotito, cerca de Chilpancingo.

En este tramo carretero hay presencia de las autodefensas de la UPOEG, del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y un grupo armado de la comunidad de Petaquillas, reporta El Universal.

De su desaparición, la principal sospecha es contra la UPOEG.

Astudillo Flores se reunió con los activistas indígenas ya por la tarde.

El gobernador informó que buscará acordar con el gobierno federal reforzar las medidas cautelares de ambos activistas.

He conversado con la consejera de Ayutla, Obtilia Eugenio y con Hilario Cornelio. Están bien de salud y me he puesto a sus órdenes. Acordaré con el Gobierno Federal reforzar sus medidas cautelares. pic.twitter.com/YbBngp4wQf

— Héctor Astudillo (@HectorAstudillo) February 16, 2019