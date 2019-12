AMLO recibirá al fiscal general de Estados Unidos: el tráfico de armas, tema central

Tráfico de armas, eje de la reunión con William Barr

El presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Pública y el Fiscal General de México se reunirán hoy con el fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, una semana después de que Donald Trump deslizara la posibilidad de que su gobierno designe como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos del narcotráfico.

Barr planea reunirse con López Obrador, al igual que con el canciller Marcelo Ebrard, el fiscal Alejandro Gertz Manero y otros funcionarios de seguridad, acotó un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

También se espera que Barr se reúna con agentes federales estadounidenses y del Departamento de Justicia que trabajan en el país.

Por su parte, López Obrador afirmó que el contrabando de dinero y de armas de Estados Unidos a México será el tema principal de su reunión con Barr.

El mandatario declaró que las armas y el dinero alimentan a los cárteles y son temas que “se tienen que tratar” junto con el tráfico de narcóticos hacia el norte.

Además, López Obrador prometió que no volverá a ocurrir algo similar al operativo estadounidense denominado “Rápido y Furioso” de hace una década, cuando agentes de Estados Unidos permitieron el ingreso de armas a México con el fin de monitorearlas.

Barr efectuará su visita luego de varias masacres en México, donde la tasa de homicidios se ha elevado a niveles históricamente altos este año.

Los críticos acusan al gobierno mexicano de carecer de una estrategia de seguridad coherente.

La semana pasada, Trump señaló que el gobierno de Estados Unidos podría considerar organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles, una etiqueta que los pondría en la misma categoría que el grupo Estado Islámico y Al-Qaeda.

Migración

Por su lado, funcionarios de inmigración de Estados Unidos siguen enviando a México a las personas que intentan obtener asilo para que aguarden a que sus solicitudes sean revisadas, una política diseñada para contener el flujo de migrantes a Estados Unidos.

Más de 55,000 personas se han quedado varadas en México en condiciones deplorables, muchas en áreas saturadas por la violencia originada de los cárteles.

Algunos funcionarios de Estados Unidos, como Ken Cuccinelli, subdirector interino del Departamento de Seguridad Nacional, han dicho que la zona es segura y señalado que “las críticas de México son injustas”.

Nueve mujeres y niños con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, fueron asesinados en el norte de México el mes pasado, y las autoridades sospechan que fue a manos de los cárteles.

Además, 23 personas murieron en un tiroteo el fin de semana pasado entre narcotraficantes y fuerzas de seguridad en un poblado cercano a la frontera entre México y Estados Unidos.

El funcionario del Departamento de Justicia dijo que Barr planeaba conversar sobre una “serie de temas de seguridad conjunta”, incluyendo problemas relacionados con el crimen de forma transnacional.

Las autoridades habían sopesado hacer el viaje antes del asesinato de los nueve integrantes de la familia LeBarón en una emboscada cerca de una pequeña comunidad agrícola en el estado de Sonora, a 112 kilómetros (70 millas) de la frontera con Arizona.

El funcionario habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato por no estar autorizado para anunciar públicamente el viaje.— AP, EFE y Notimex

Ingenio

El general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena, indicó que se trafican armas en lavadoras, juguetes, dulces y televisores.

Escondites

En Tijuana hallaron 50 cartuchos en una botella de refresco, así como tres cargadores y un arma corta dentro de una videocasetera.

No revisan a todos

Explicó que en las aduanas se realizan revisiones aleatorias para detectar las armas en los tráileres o camiones de pasajeros.

Puntos principales

El general Sandoval González recordó que el 70% de las armas que entran de manera ilegal a México provienen de Estados Unidos, y como puntos de trasiego tienen identificados los de San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros.

