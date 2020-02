Endurecen ley sobre feminicidio

Diputados elevan de 60 a 65 años la pena de prisión

CIUDAD DE MÉXICO.— El pleno de la Cámara de Diputados ayer aprobó reformas a los artículos 25, 261 y 325 del Código Penal Federal para aumentar de 60 a 65 años de prisión y una multa de hasta 130 mil pesos para quien cometa el delito de feminicidio.

En el dictamen, también se aumenta de 8 a 10 años de prisión al servidor público que retarde y entorpezca maliciosamente o por negligencia el delito de feminicidio. Incluso, a aquella persona que cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aún con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo.

También, el jueves pasado los diputados avalaron reformas al artículo 259 del Código Penal Federal para tipicar el acoso sexual estableciendo que lo comete quien realice uno o más actos de naturaleza sexual o connotación lasciva contra otra persona sin su consentimiento, imponiendo una sanción de hasta con ochocientos días multa (69 mil 504 pesos).

En caso de tratarse de un servidor público, la destitución del cargo con posibilidad de ser inhabilitado hasta por un año sin perjuicio de las sanciones laborales.

Sólo se procederá contra la persona hostigadora a petición de la parte ofendida.

También, se establecerá que comete el delito de hostigamiento sexual aquella persona que realice uno o más actos lascivos o de connotación sexual a otra persona sin su consentimiento, y precisar que, si se trata de un servidor público, se apliquen las penas determinadas sin perjuicio de las sanciones laborales y administrativas a las que haya lugar.

Asimismo, los diputados aprobaron un dictamen para reformar los artículos 3 Bis, 47, 51 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, para ampliar el concepto de “acoso sexual”, adicionando que es una forma de violencia que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad o de connotación lasciva.

Además, incluir el concepto de “hostigamiento sexual”, entendido como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad o de connotación lasciva. Incluso, se establece el hostigamiento sexual como una causa de rescisión de la relación de trabajo: o Sin responsabilidad para el patrón: cuando la persona trabajadora cometa hostigamiento sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Y con responsabilidades laborales para el patrón y sin responsabilidad para la persona trabajadora: cuando el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio incurra en hostigamiento sexual en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos.

Diputados de todas las bancadas manifestaron su rechazo a cualquier forma de violencia de género y exhortaron a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a implementar una política integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas., sin embargo, en este debate, se enfrentaron y se acusaron de sacar raja política del feminicidio de la niña Fátima.

En este debate, hubo exigencias al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que sea sensible y empático con las mujeres por las agresiones y asesinatos de los que han sido víctimas, además de que cumpla con su obligación de respetar las leyes, y con ello, los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Las diputadas de oposición acusaron que no ha habido respuesta de las autoridades, solamente retórica hueca y superficial desde su oficina en Palacio Nacional.

Pues no hay un plan concreto para combatir los feminicidios y las agresiones con protocolos de protección para víctimas.

Hubo protestas de diferentes diputadas en el pleno, por ejemplo al subir a tribuna las diputadas panistas colocaron distintos pares de zapatillas al pie de la máxima tribuna del país, mientras hablaba su compañera Martha Elena García.

Muchas de las panistas se quedaron descalzas y hasta dejaron sus zapatos al pie de la tribuna.

Sin embargo, desde su curul, Gerardo Fernández Noroña exigió que las panistas recogieran sus zapatos. “Que recojan los zapatos”. Algunas no le hicieron caso y los dejaron ahí.

Movimiento Ciudadano extendió una pancarta con la leyenda: “Señor Presidente la inacción y la indolencia también matan”.

Legisladoras del PRD portaron playeras con la frase: “#Estamos Encabronadas”.

En tanto, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, descalificó la acción de algunas de las diputadas del PAN que se quitaron los zapatos para protestar en el pleno por el feminicidio de la niña Fátima.

El legislador FernFernández Noroña, dijo que: “Usaron zapatos nuevos sólo para la parodia y que escondían las marcas los paniaguados”.

México es un Estado feminicida y que la violación a sus derechos humanos es una constante en lo público y lo privado, conductas que llevan a la impunidad, y ni siquiera eso ha sucedido, al contrario, se han desviado o eliminado los recursos destinados a prevenir, atender y sancionar las violencias de género y los feminicidios.

No hay programas fundamentales para la coordinación institucional, como lo marca la ley, las leyes que ya tenemos.

Esas leyes que ya tenemos, la de Igualdad y la del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde la Presidencia de la República no se quieren implementar, aseguró la perredista Guadalupe Almaguer.

“Abril, Ingrid, Fátima, ¿cuántos nombres más estamos dispuestos a permitir que sean agregados a la larga lista de feminicidios para entender de una vez por todas que se trata de una crisis nacional? ¿Qué más necesitamos que pase para aceptar que la violencia contra las mujeres en nuestro país es una epidemia extendida en todos los estratos sociales y en cada rincón de nuestro país?

No existe lugar en México en el que las mujeres nos sintamos seguras, ni siquiera después de muertas se nos trata con dignidad, dijo la diputada de Morena, Ana Patricia Peralta. Y agregó: “La semana pasada algunas portadas de los medios de comunicación se llenaron con las fotografías del cuerpo sin vida de Ingrid. Lucraron con el morbo a costa del dolor de una familia”.

“Fátima era una niña de siete años que murió brutalmente asesinada, torturada, abusada sexualmente. Fátima significa única y, sin embargo, nosotros ya perdimos la cuenta de cuántas veces hemos subido a esta misma tribuna a hacer lo mismo que hoy estamos haciendo, a condenar y rechazar enérgicamente los feminicidios. Fácil 10 veces en esta legislatura hemos utilizado esta tribuna para rechazar y condenar el feminicidio. Pero siendo autocríticos, ¿se han dado cuenta lo que hemos hecho y dejado de hacer los diputados de esta Legislatura de la Paridad, o no se han dado cuenta de ello?”, aseguró Martha Tagle de MC.

A su vez, Claudia Angélica Domínguez, del PR dijo que “Lo que hizo el neoliberalismo. Estamos hablando de podredumbre. Y no sean hipócritas, porque ustedes tienen nexos con todas las mafias que dejan pasar por la garita de Sonoyta tráileres completos llenos de cuerpos de niños, y que en Tijuana se hayan encontrado casas repletas de niños descuartizados, y ustedes estaban en el poder, y ustedes les dejan pasar por las garitas. Así pasó por años, así que hoy no vengan a lamentarse ni a echar culpas ajenas”. Y fue más allá, al señalar que: “Tenemos una descomposición social que ustedes implantaron y hoy quieren venir a echárnosla a nosotros. Nosotros estamos trabajando por regenerar la vida pública porque esto tiene que ver con funcionarios y con todos los organismos que ustedes no supieron hacer funcionar porque son corruptos y se robaban el dinero, porque no lo usaron para lo que se debe. Y ustedes me caen más gordos porque se la pasan sacando raja política de una tragedia”.

“Cuántas Fátimas, Íngrids, Brendas y Valerias tienen que morir para gritar “basta”, para ponernos de acuerdo, pero para tener más claro, hoy más que nunca, que esto no es de colores, de partidos y de culpas.

Es de hoy, de responsabilidades y de políticas públicas en protección de la niñez mexicana. A dónde se dirige México.

En qué momento el crimen y el odio se hicieron algo cotidiano, en qué momento la autoridad decidió que la popularidad vale más que garantizar a nuestras niñas y niños una vida libre de violencia.

No sólo Fátima, Íngrid y muchas más a quienes cortaron sus anhelos en la Ciudad de la Esperanza y en muchos estados de la República, son los 6 millones de mujeres que sufrieron delitos sexuales en tan solo la mitad del año pasado. Son las más de 10 mujeres que son asesinadas todos los días en este país, donde nacer mujer parece ya una sentencia de muerte. Hoy, la rabia nos invade y la impotencia nos consume, afirmó, la priísta Laura Barrera.

“Hago un llamado a este pleno, en particular a las diputadas y senadoras de este Congreso, para que hagamos valer la paridad que hoy vivimos al interior, para que hagamos lo que esté en nuestras manos, que nos pongamos metas, objetivos y plazos, para presentar iniciativas y dictaminarlas en favor de las mujeres y niñas. Hay muchas, óiganlo bien, hay muchas que se encuentran detenidas en comisiones y con la intención de dictaminarlas en contra.

Esto no puede seguir, hagamos nuestro trabajo. Pedimos justicia por todas y cada una de las mujeres y niñas que lamentablemente perdieron la vida a causa de un feminicidio. Pero también exigimos que se haga todo lo necesario porque ya no sucedan más feminicidios en el país. Amigas, no venimos a echar culpas ni a ofender", aseguró la panista, Martha Elena García. "Por Fátima, por Ingrid, por Raquel, por Abril, por Isabel, por las asesinadas de Ciudad Juárez, por las asesinadas del estado de México, por todas, acudo a esta tribuna para posicionar a nombre del Grupo Parlamentario de Morena respecto al acuerdo por el que la Cámara de Diputados y diputadas pronuncia su rechazo a cualquier forma de violencia de género, y exhorta a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a tomar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Más allá de datos y cifras, quiero amplificar el mensaje de las activistas, académicas, sociedad civil organizada, mujeres de todos los estratos sociales y en su propia diversidad e identidad, ante un hecho devastador que se ha recrudecido desde hace más de cinco años porque no hay violencias espontáneas, cuyas víctimas son en su mayoría las mujeres y niñas por el hecho de serlo.

“Son feminicidios y esa tipificación, no se nos olvide, también es producto de la lucha de las feministas", aseguró Wendy Briceño de Morena.

