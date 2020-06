Enfermera de Guerrero se quita la vida tras dar positivo a Covid-19

Una enfermera en Guerrero, identificada como María del Carmen “N”, decidió quitarse la vida tras ser diagnosticada con Covid-19, tan solo unos días después de denunciar en su perfil en Facebook la falta de colaboración de la ciudadanía frente a este virus.

La enfermera estaba adscrita al Hospital General “Raymundo Abarca Alarcón”, en Chilpancingo (Guerrero), donde personal de salud denunció con anterioridad la falta de equipo médico e insumos para combatir y prevenir los contagios del nuevo coronavirus.

Hace dos semanas, María del Carmen y otras cuatro compañeras dieron positivo al virus, por lo que el hospital decidió aislarlas en su domicilio, donde finalmente la mujer decidió quitarse la vida el pasado 31 de mayo.

Dos días antes, la mujer escribió en su perfil: “Mientras los muertos no sean tus muertos, no entenderás la gravedad de lo que estamos viviendo”.

Más tarde volvería arremeter ante la indiferencia de las personas, algunas de las cuales siguen sin creer en la letalidad del virus:

“¿Tienen que vivirlo para creer? Todo es gracias a nuestra sociedad retrógrada que no entiende, que no te pudiste quedar en casa, porque tu empatía y valores no dieron para más”, escribió.