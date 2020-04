Enfermera del IMSS da su testimonio: "me golpearon hasta cansarse"

CIUDAD DE MÉXICO.- Francia López, enfermera de la Unidad de Gineco Pediatría número 3 del IMSS, fue agredida el pasado viernes 17 de abril en la esquina de Natal y Montevideo de la alcaldía Gustavo a Madero.

Te puede interesar: Otro enfermero agredido en Yucatán: le tiran refresco

“Me gritaba infectada, que porque yo le llevé la enfermedad hasta la puerta de su casa; me golpearon, me patearon, o sea me arrastraron, me escupieron la cara hasta que se cansaron, según ellos con su idea de que yo como estacioné el carro afuera de su casa y yo iba del hospital fui a contaminarlos, a contaminar la entrada de su casa.”

Vídeo exhibe la agresión a la enfermera

Excélsior tuvo acceso a las imágenes de la cámara de seguridad y puede apreciarse el momento en el que un auto de color gris sale de la puerta de la casa de la esquina referida, posteriormente el conductor del auto pasa a atropellar a la enfermera de 26 años.

Luego Francia siguió caminando y el hombre bajó de su auto. Una mujer que observaba la escena también fue tras la enfermera, cuyo rostro deja ver las cicatrices de los rasguños.

“Me luxaron el dedo medio porque él me lo mordió, yo sentía que me lo quería arrancar, hasta cierto punto yo peleé como pude, la verdad sí me quise defender porque pues ya era un ataque muy muy feo el que me estaban haciendo entre ambos, pero llegó un momento en el que ya decidí no pelear, porque sentía que si jalaba más mi mano me iba arrancar el dedo”, añadió a Excélsior.

Testigos detuvieron la agresión a la mujer que lucha contra el Covid-19.

¿Cuál fue la razón del ataque a la enfermera?

Todo inició cuando Francia terminó su turno y fue con una amiga a unos laboratorios, estacionó su auto frente a la que creyó que era una casa abandonada, así que su vehículo obstruyó una parte de la salida. “

AGREDIERON a UNA ENFERMERA

Anthuan y Sandra

"Hija de tu puta madre, ya nos trajiste el virus”, le gritaron a la enfermera del @Tu_IMSS mientras la agredían

Agentes de @PDI_FGJCDMX YA LOS DETUVIERON en @TuAlcaldiaGAM

Si los conoce, exhíbalos!



Detalles> https://t.co/furbAM6exn pic.twitter.com/kWXFpXGCQz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 21, 2020

“El dueño de la casa, o no sé si sea dueño o rente me empezó a agredir, primero verbalmente, empezó a decirme muchas groserías Yo le dije: sí, discúlpame; o sea yo lo único que pedía era una disculpa, no fue mi intención”.

¿Es peor el Covid-19 que la ignorancia?

La agresión a Francia se suma a las 21 reportadas en la conferencia de salud el 20 de abril, cuando Fabiana Zepeda, titular de la División de los Programas de Enfermería del IMSS, no pudo contener el llanto al hablar de las agresiones a sus compañeros.

La pareja agresora ya fue detenida.

Síguenos en Google Noticias