Joven enfermero se despidió en emotivo vídeo, después murió de Covid

MÉXICO.- Sergio Humberto Padilla Hernández era un enfermero chihuahuense que antes de ser intubado grabó un mensaje para sus amigos y familia, en donde les prometió volver a verlos. Hora después falleció por Covid-19 y su historia está conmoviendo al país.

El joven tenía 28 años y lo ingresaron en el Hospital Ángeles Chihuahua, en donde el 5 de noviembre informó que lo iban a intubar.

“Bueno, pues, se llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mi reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, nomás que me recupere y vamos a seguir adelante. Los volveré a ver amigos, los amo y yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego”, dijo sin saber que esa en realidad sería su despedida.

Lamentan la muerte de Sergio

Al ver el vídeo, la Dirección de Seguridad Municipal de Chihuahua se sumó a las condolencias y lanzaron un comunicado para pedirle a las personas que se cuiden de esta enfermedad.

Sergio se acababa de graduar de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como Licenciado en Enfermería e ingresó al Departamento de Enfermería de Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, el cual era zona Covid.

