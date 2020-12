Enrique Alfaro responde a polémico vídeo en un bar; acusa de ataque

JALISCO.- Luego de que se volvió viral el vídeo en el que aparece el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en un bar de Zapopan, él mismo confirmó que salió a cenar con su esposa en un restaurante con música en vivo.

A través de su cuenta de Twitter, Alfaro expresó:

"De repente hace falta aunque sea salir a cenar, no creo que nadie cuando sale a cenar use cubrebocas. Entiendo que estamos en tiempos que cualquier imagen se usa para atacar”.

Para quienes me preguntan sobre un video que está circulando en redes, en el que estoy cenando:

El polémico vídeo

Los internautas criticaron que el lugar no respetara las medidas de sana distancia ni la separación de meses como marca el protocolo sanitario.

Quién fuera @EnriqueAlfaroR para andar en la fiesta en el peor momento de la pandemia en Jalisco.



Observen: los meseros y los músicos traen cubrebocas.



Tratándose de un bar, podemos suponer que el vídeo es reciente, pues apenas les permitieron abrir.

"No estuve en un lugar que no estuviera permitida su operación. Había música, estuve un rato, me cené tres rebanadas de pizza, me tomé dos whiskys, escuché un rato música y me fui a mi casa", añadió. “Se puede salir, se puede ir a comer a un restaurante, se puede escuchar música, pero hacerlo siempre con las medidas adecuadas".

Diciembre ocho

El ocho de diciembre, el gobernador se reunió con alcaldes de las regiones Norte, Altos Sur y Artos Norte por el incremento de hospitalizaciones y contagios por Covid-19, por lo que solicitó que los responsables se tomen en serio las disposiciones sanitarias.

En Jalisco hay más de 122 mil 929 casos de Covid y cinco mil 81 defunciones.