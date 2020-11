¿Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz están comprometidos? Ella responde

MÉXICO.- Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz son conocidos por presumir de su amor en las redes sociales. Sin embargo, unas fotos de la modelo levantaron especulaciones, pues presumió un anillo que sus seguidores pensaron era de compromiso.

En su cuenta de Instagram, la modelo compartió un par de fotografías mostrando el anillo. En las imágenes también sobresalieron unas frases con las que derrochó amor por su novio.

“Forever and Ever. My love” y “Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”, se leía en las descripciones.