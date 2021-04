‘’Ensayo’’ de reelección

Senador panista llama a ponerle un alto a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Al opinar sobre la ampliación de mandato del ministro presidente de la SCJN, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) Damián Zepeda consideró que es alarmante ver cómo desde el poder se busca justificar una abierta ilegalidad.

“No es relevante si el presidente de la República piensa que le falta tiempo al presidente de la Corte (Arturo Zaldívar) para implementar una reforma, que por cierto, es mínima”, dijo.

Recordó que la reforma de 1997 a la Constitución estableció que es de cuatro años el periodo del presidente de la SCJN y que no se puede reelegir. “No puede durar más, así diga el presidente que le cae bien, que cree que está haciendo un buen trabajo, que es magnífica persona, así fuera Gandhi”.

El panista advirtió que con estas justificaciones, Morena está preparando el camino para la próxima reforma que es “prolongar” el mandato del Presidente de la República. “Vean las justificaciones: 'es que si es para implementar un gran cambio para el país, sí vale violar la Constitución'. No, pues así mañana nos van a decir, 'si es para consolidar la transformación del país y la 4T, entonces sí vale prolongar el mandato del presidente de la República'. Es un ensayo, necesitamos ponerle un alto ya”, urgió el panista.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la ampliación de mandato de dos años del ministro Arturo Zaldívar sea “un ensayo” para reelegirse.

AMLO afirmó que en septiembre de 2024 se jubilará y se alejará de toda actividad política. “Ya escuché eso de que si se amplía el periodo de dos años del presidente de la Corte es porque yo quiero reelegirme, que es un ensayo general a mi propósito de reelección; no, yo no soy como ellos, los que se han acariciado siempre ese propósito de reelegirse; no, yo termino mi mandato, que por cierto la gente no sabe que voy a tener dos meses menos porque voy a terminar a fines de septiembre, sí así lo decide la naturaleza, el creador”.

El mandatario afirmó que tras su periodo como presidente de la República se trasladará a Palenque, Chiapas y escribirá un libro porque deberá tener una ocupación. “Escribiré sobre el pensamiento conservador, porque tengo que tener una ocupación y les adelanto que voy a vivir de mi pensión del Issste y también me corresponde la pensión de adulto mayor, pero nada absolutamente de política”.

Enfatizó en que se retirará y por ello durante su administración trabaja de manera intensa a fin de cumplir con su misión y lograr la Cuarta Transformación de la vida pública del país, tal como ocurrió con la independencia, la reforma y la revolución.

“Por eso trabajo intensamente porque espero cumplir mi misión, mi tarea, a finales de septiembre de 2024, y estoy seguro de que voy a contribuir como está sucediendo, con la participación de millones de mexicanos, a la transformación de México, va a ser la cuarta transformación del país como lo fue independencia, la reforma y revolución, así se va a consumar la cuarta transformación de la vida pública del país, sin violencia, de manera pacífica, pero con la misma profundidad”.

