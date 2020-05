Entra al IMSS por fractura, tardan en atenderlo, muere de Covid-19

MÉXICO.— Esta es la trágica historia de Leonardo Rodríguez de 59 años, un trabajador del Metrobús que el 24 de marzo, quien se resbaló del andén de la estación Canal de San Juan del Metro y sufrió una fractura en la pierna (tibia y peroné).

Eso lo llevaría a esperar por casi tres semanas atención médica en tres hospitales; contagiarse de coronavirus y morir tras sufrir complicaciones por la Covid-19. Cabe destacar que su lesión solo requería atención por unas horas.

Una investigación del sitio Periodistas Contra la Corrupción, dio a conocer la muerte del chófer de la Línea 2 del Metrobús.

¿Por qué no lo atendieron?

El día del accidente fue trasladado al IMSS 32, Mario Madrazo Navarro, en Villa Coapa, al sur de la Ciudad de México. Sin embargo, la espera para ser atendido se transformó en una estadía de 19 días y el traslado a dos hospitales más del IMSS.

No obstante, la investigación señala que al primer hospital al que fue llevado, los médicos le informaron a su pareja que no podían atenderlo ya que ese hospital no le correspondía.

Ahí mismo les informaron que Leonardo requería una cirugía compleja que solo podía ser realizada en el hospital de Traumatología Victorio de la Fuente Narváez (hasta el extremo norte de la ciudad).

El traslado de hospital a hospital no pudo realizarse, ya que no habían ambulancias disponibles para hacerlo, comentó Guadalupe, pareja del chófer fallecido.

Pero al pasar siete días después de solicitar ambulancias a diario, Leonardo por fin fue trasladado, coincidiendo con la declaración de las autoridades sobre la declarada Fase 2 de la contingencia sanitaria.

Listo para operar

Ya internado en el Hospital de Traumatología Victorio de la Fuente, le asignaron la habitación 424. Es importante señalar que en dicho nosocomio había personal médico que laboraba sin equipo de protección.

Cuando Leonardo fue valorado señalaron que estaba listo para ser operado. Sin embargo, el sábado 4 de abril fue llevado a otro piso para ser aislado ante la sospecha de que podía tener coronavirus, debido a que su oxigenación se redujo al 70%.

El domingo siguiente Leonardo señaló que le faltaba aire, y pese a que su pareja avisó al personal médico, éste no quiso acercarse debido a que no contaba con equipo de protección.

Murió por complicaciones

Para la madrugada del lunes 6 de abril los resultados de la radiografía estaba lista, confirmando que tenía Covid-19.

Tras dar positivo a la prueba de nuevo fue trasladado, esta vez al Hospital General 27 de Tlatelolco, el cual había sido habilitado para pacientes con coronavirus.

Según su pareja fue casi hasta la medianoche que Leonardo recibió ventilación artificial. Siete días después de permanecer internado, falleció.- Con información de Infobae, Periodistas Contra la Corrupción y El Heraldo de Saltillo.

