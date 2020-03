Entre besos y abrazos, AMLO afirma que las pandemias no harán nada

MARQUELIA.- Un día después de que autoridades de salud informaran que el número de personas infectadas por coronavirus aumentó a 41, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las pandemias e infortunios no harán nada a los mexicanos y se sacará adelante al país.

- El presidente Andrés Manuel López Obrador, luego del Diálogo con los Pueblos Afromexicanos, Mixteco y Toapaneco, en la localidad de Marquelia. - El presidente Andrés Manuel López Obrador, luego del Diálogo con los Pueblos Afromexicanos, Mixteco y Toapaneco, en la localidad de Marquelia. ❮ ❯

López Obrador tiene fe

Al encabezar un diálogo con los pueblos afromexicanos, mixteco y tlapaneco, el titular del Ejecutivo federal señaló que cuando no hay corrupción el presupuesto rinde y alcanza.

"Tengo fe de que vamos a salir adelante. No nos van hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso. Vamos a sacar adelante al país, porque cuando no hay corrupción el presupuesto rinde, alcanza", dijo.

Acompañado del gobernador de la entidad Héctor Astudillo, el mandatario aseguró que el país vive una situación de estabilidad económica porque no hay aumento de impuestos, no hay impuestos nuevos, "no estamos endeudando al país y no hay gasolina cara, al contrario ahora está bajando el precio de las gasolinas".

Besos y abrazos no disminuyen por el coronavirus

A pesar de las recomendaciones hechas por su gabinete de Salud y el incremento de medidas de salud anunciadas ayer sábado, está mañana nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó dando abrazos, saludos y besos a aquellas personas que acudieron a la Unidad Deportiva de esta comunidad.

Te puede interesar: Critican a Andrés Manuel por besar a niña en tiempos de coronavirus (Vídeo)

A su llegada a estas instalaciones deportivas, donde ya lo esperaban alrededor de 2 mil personas, el presidente saludó de mano desde su vehículo a las personas que se acercaron a entregarle peticiones de ayuda, y, que en algunos casos, le entregaron algunos regalos.

!Quiero una fotografía con el presidente!

Más adelante, al bajarse un par de mujeres se acercaron para entregarle solicitudes de ayuda, tomarse fotografías y aprovecharon para darle un par de besos.

"¡Quiero una fotografía con usted, presidente!", gritó una de ellas, mientras una multitud trataba de acercarse al mandatario.

"Aléjense, déjenlo respirar, lo van a apachurrar", gritó un servidor de la nación a la multitud.

Síguenos en Google Noticias