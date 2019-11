Entre evasivas, López Obrador pide respeto para la familia LeBarón

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos que haya respeto y tolerancia hacia la familia LeBarón, que ha sido blanco de reclamos en las redes sociales.

Esta recriminación se manifestó por el llamado que integrantes de esa comunidad mormona hicieron al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para que declare como terroristas a los narcos de México.

Durante su conferencia mañanera un reportero aprovechó que López Obrador abordaba el tema de la xenofobia, el desprecio y la falta de fraternidad, y le preguntó sobre los mensajes de odio hacia los LeBarón.

El Ejecutivo federal no quiso ahondar en ese asunto por la celebración del Día de Acción de Gracias en el vecino país, pero aclaró que habrá tiempo para ello.

Quedé ayer en no hablar del tema. Reiteramos nuestro reconocimiento, nuestro respeto a los estadounidenses, para ellos es un día muy importante y no es el mejor día… no sería prudente tratar el tema”