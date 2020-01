Entre risas, café y tamales, participan en el Macrosimulacro sísmico

CIUDAD DE MÉXICO.- En pleno Macrosimulacro nacional, algunos empleados aprovecharon para ir rápido por tamales, atole, café o cualquier otro alimento para desayuno.

El sonido característico de la alarma sísmica retumbó en la Plaza Mayor de Reforma e hizo eco en toda la capital durante el primer simulacro de 2020.

A las 11 horas se activaron los altavoces para el ejercicio de reacción ante un sismo hipotético de magnitud 7.0 con epicentro en el Estado de México.

Inicia ejercicio nacional

Previo a ello, se dejó escuchar un primer sonido donde se alertó que es un simulacro. A partir de esto los altavoces del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) emitieron la alerta.

Así comenzó el desalojo de cientos de empleados, quienes con calma abandonaron el edificio donde laboran para cruzar la avenida Reforma y colocarse en el camellón en espera de la conclusión del mismo.

Se requirieron 19 minutos en desalojar la Torre Mayor, empleados señalaron que fue con mucha calma y por eso se tardaron más de lo que hubieran requerido ante un sismo real.

"Que no me vea mi jefe"

Al finalizar el simulacro, comenzó una pertinaz lluvia que obligó a los empleados de los corporativos a acelerar el paso para regresar a sus oficinas.

Sin importar la emergencia simulada, algunos aprovecharon para desayunar.

“¡Es que hoy no alcancé a desayunar en mi casa. Espero que no me vea mi jefe, porque me va a regañar!”, externó Ernesto, quien degustaba un tamal de chile verde en pleno simulacro.

Un empleado de la Torre Mayor consideró positivo realizar estos ejercicios porque les permiten saber qué hacer en un caso así y no entrar en pánico.

“¡Pero ya ve, algunos aprovechan para llenar la panza!”, soltó entre carcajadas para burlarse de su compañero, a quien no le importó y siguió comiendo.

Previo al regreso de los empleados se inspeccionó el inmueble, mientras que la Brigada Rotaría de Seguridad y Rescate coordinó el operativo de rescate y salvamento.

