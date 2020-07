Entregan cuerpo equivocado

Denuncian error en un hospital de Zacatecas

ZACATECAS (El Universal).— Familiares de la enfermera Yessenia Torres Rodríguez, quien murió el pasado domingo víctima de Covid-19, reclaman a las autoridades del Hospital General del Issste en Zacatecas que les entreguen los restos correctos de ella, ya que en el proceso de reconocimiento del cadáver les iban a dar el de otra persona fallecida y ahora pretenden entregarles unas cenizas que están resguardadas en una funeraria, pero sin darles la certeza que sean de su familiar.

En entrevista, Alan Soto, uno de los familiares de la hoy occisa, precisa que durante 12 años Yessenia ejerció su profesión de enfermera y estaba adscrita a la jurisdicción sanitaria 2, ubicada en el municipio de Ojocaliente, perteneciente a los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), quien resultó positiva el 20 de julio y al día siguiente fue internada en el Hospital General del Issste por ser derechohabiente de esa institución federal.

El familiar relata que en los primeros días tuvieron contacto con ella vía telefónica, porque tenía consigo su celular, pero el miércoles se puso más grave y fue intubada, por ello, el nuevo canal de comunicación fue a través del personal médico “del que siempre tuvimos un excelente trato”.

Finalmente, el domingo les avisaron que Yessenia había fallecido, por ello, se trasladaron a la capital de Zacatecas para los trámites correspondientes de los funerales, así como para la identificación del cadáver.

Justo en este proceso o protocolo, refiere Alan Soto, es donde las cosas no se hicieron correctamente y desconocen quién o quiénes fueron los responsables de extraviar o cambiar el cuerpo, ya que cuando se le permitió a uno de sus familiares la identificación, se percató que no era Yessenia y rechazó la entrega, situación que de inmediato se le notificó al director de hospital, quien les dijo que acudiría al anfiteatro y les confirmó que no estaba el cuerpo.

Alan Soto explica que el problema se agravó porque ese día había otros tres fallecidos y todo indica que se buscó a los demás familiares y en la administración del hospital les dicen que erróneamente se entregó el cuerpo a otra familia.

