Epigmenio Ibarra, comparado con Sylvester Stallone por un tuit viral

CIUDAD DE MÉXICO.- Epigmenio Ibarra se volvió tendencia en Twitter ya que recibió críticas por contar sus experiencias cercanas a la muerte, lo que provocó que los internautas lo compararan con personajes de acción como Sylvester Stallone, Chuck Norris, entre otros.

Luego de subir una foto en donde argumentaba que estuvo a punto de morir en Bosnia y Herzegovina mientras era corresponsal de guerra, el fundador de la productora televisiva Argos Comunicación respondió que los insultos no lo afectan.

"Me han peinado francotiradores. Me han disparado ráfagas directas. He estado a punto de que me fusilen. He caído en emboscadas. He estado a punto de volar hecho pedazos. Me han volcado 3 veces; me sali x el parabrisas a 160 kms x hora. ¿De verdad creen que con insultos me intimidan?".