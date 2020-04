"Eres un foco de infección": Habitantes de Nayarit amenazan a enfermera

NAYARIT.- Habitantes del pueblo de Lo de Marcos, en Nayarit, prohibieron que una enfermera que labora en el Hospital General de San Francisco pudiera ingresar, también la obligaron a abandonar su casa, asegurando que puede contagiarlos de Covid-19.

Mel Morado Ro acusó que cuando salió del hospital y estaba por llegar a su casa a descansar, le prohibieron la entrada diciendo que era “un foco de infección”.

En su publicación, la enfermera señala que desde hace varios días se realizan algunos cercos en su comunidad, para evitar la entrada de turistas.

“Me dijeron: ‘Si entras ya no sales, ¡hazle como quieras!’ ‘Lo siento “mijita” pero al pueblo no entras, o entras pero ya no sales y si es al Hospital de San Pancho ¡menos!’”.

Oficiales le ofrecen sacar sus cosas

Ante la situación, la enfermera pidió ayuda a los oficiales municipales, pero éstos, según su relato, se pusieron del lado de los trabajadores y le ofrecieron escoltarla a su casa para que pueda sacar sus cosas.

Desesperada, llamó a una de sus compañeras en el hospital, quien acudió al lugar, grabó un poco de lo sucedido y llamó a más colegas para apoyarla.

En el vídeo se observa que alguien dice: “Si puedes entrar, entras y te quedas ahí”.

Finalmente, la profesional de la salud entró al pueblo para sacar sus cosas, pues tenía miedo de ser agredida.

“Me duele horrible, me da mucha impotencia e incluso me hicieron caer en las lágrimas por el hecho de saber que no podemos portar nuestro uniforme para llegar a nuestros centros de trabajo porque ya es motivo para que alguien nos agreda”, finalizó.

