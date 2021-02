Ya no se tomarán fotos a personas al recibir la vacuna: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México ya no tomará fotografías a los adultos mayores que acudan a vacunarse, informó esta noche el subsecretario Hugo López-Gatell.

Al responder una pregunta en la conferencia de prensa diaria, sobre la toma de fotografías por parte de servidores de la nación durante la aplicación de vacunas a adultos mayores, el subsecretario argumentó que es indispensable que se queden registradas porque se necesita dar seguimiento para la aplicación de la segunda dosis.

Sin embargo, enfatizó que no es necesario tomar fotografías. Y no debe restringirse el acceso a la vacuna a quien tome la decisión de que no se le tome la fotografía a su credencial o a su persona.

Para evitar malentendidos, se dio la orden de que no se tomen fotos a identificaciones ni a las personas que se vacunen contra COVID-19, aseguró el subsecretario López-Gatell.



"No vamos a seguir tomándolas", dijo López-Gatell.

El subsecretario afirmó sin embargo, que sí es indispensable, aportar el CURP, nombre, domicilio y teléfono.

Dejaremos de pedir foto del INE al vacunar contra COVID-19: López-Gatell.