El líder patronal critica petición a máximo tribunal

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El planteamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Suprema Corte de solicitar una consulta para enjuiciar a los expresidentes del país es un antijurídico, pues de haber cargos por un delito, debe procederse penalmente y sin demora, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

Ante esto, aseguró el líder patronal, indudablemente se declarará improcedente la petición del Presidente, lo que no implicará defender a ningún exmandatario, sino que eso indica que cuando hay un delito que perseguir debe actuarse presentando pruebas ante las instancias respectivas.

Lo que procede

“No se trata de juicio moral, ni de un juicio histórico, se habla de un juicio penal, y si es que existe y se tienen conocimiento de los mismos, lo que procede es que sin demora se abra una carpeta de investigación, y si existen elementos contra las personas a las que se les abrieron las carpetas que se les vincule a proceso”, expuso De Hoyos.

“No se trata de un tema de consulta pública o popular, sino que es un tema basado en atribuciones, y cualquier otra deliberación es antijurídica y demagógica”, dijo durante la videoconferencia que se realizó por Coparmex en San Luis Potosí.

En cuanto a la rifa del avión presidencial, que se realizó el pasado 15 de septiembre, dijo que fue el fraude del siglo, porque “ni se rifó el avión y no se consiguieron recursos para la Lotería, al contrario tuvo que haber inyección de dinero.

De Hoyos comentó que no hay registro de pérdidas como la que se dio en la rifa del avión. “Se demerita el patrimonio de la Lotería Nacional que hasta este momento se había manejado como una institución para la asistencia pública para apoyar causas relevantes en el país”. Pero ante lo “inaudito” del sorteo es el "más grande fracaso” de la Lotería Nacional, dejando a salvo al aparato productivo y a todo el personal que ahí trabaja, pero “donde manda presidente no manda el director de la Lotería”. “En todos los anales no registran una pérdida como ésta, hay muchos análisis de lo que se tuvo que inyectar para tener un número más o menos presentable, y aún así es deficitario”, añadió.