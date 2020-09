''¡Es un honor estar con Obrador!'' gritan seguidores de AMLO en plantón

CIUDAD DE MÉXICO.- "¡Es un honor estar con Obrador!", "¡es un honor estar con Obrador!", exclamaron decenas de personas que ingresaron la tarde de este martes al plantón del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Alrededor de las 15:30 horas, personas que dijeron ser seguidoras del presidente Andrés Manuel López Obrador llegaron al plantón de FRENAAA, y desestimaron el movimiento que esta organización realiza desde el pasado 19 de septiembre.

"¡Esta es la gente que apoya al Presidente!", gritaba el grupo que ingresó al plantón, mientras los integrantes de FRENAAA formaron una valla humana para impedir que les levantaran sus casas de campaña.

"Esto es un enfrentamiento de ideología, enfrentamiento de razón, un enfrentamiento con alguien que no recuerda su memoria histórica y que no recuerda de dónde viene y que al parecer no sabe a dónde va", indicó Ignacio Bonilla, una de las personas que ingresó al plantón.