"Es un robo": Mujer acusa que cajero se "tragó" 10 mil pesos (vídeo)

Una mujer volvió tendencia al banco “Citibanamex” luego de que aseguró que el cajero automático “le robó” diez mil pesos.

El incidente ocurrió en Torreón, Coahuila, desde donde la mujer transmitió en vivo reclamando que un cajero del mencionado banco se “tragó” 10 mil pesos que había depositado.

Asegura que banco no le devuelve el dinero

En el material compartido en redes, la mujer aseguró que la transacción no quedó registrada y que tampoco le devolvieron el monto, por lo que acudió con el personal de la sucursal para resolver su problema.

“Estoy en vivo desde Banamex. Metí el día de ayer 10 mil pesos en el cajero y simple y sencillamente no me los quiso ni tomar en cuenta ni me los regresó, y en el banco me están diciendo que no está ese dinero. Yo necesito una respuesta y no me la quieren dar, dicen que meta una aclaración a 15 días cuando ese dinero se ingresó ayer y ahí debe de estar. Es un robo lo que me están haciendo en Banamex. Ayer me tuvieron 5 horas diciéndome que sí y que no”, expresó.

En la transmisión aparece conversando con los empleados, quienes le solicitan que deje de grabar para que la puedan atender, ésto como parte del protocolo de seguridad de los bancos.

La clienta se negó a dejar de transmitir y los elementos de seguridad tuvieron que intervenir. Finalmente, la involucrada decidió finalizar la grabación para obtener una respuesta. Se desconoce qué solución tuvo su caso.

El vídeo ya es viral en redes sociales.