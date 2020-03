Escasez de cubrebocas

Un líder político pide lanzar una campaña especial

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Luis y Francisco toman asiento en unas bancas de Reforma 222. Van a discutir algunos detalles de un proyecto, uno de ellos se pone gel antibacterial antes de tocar la mesa y colocar ahí su café.

Ayer, fue el primer domingo con cinco casos confirmados del Covid-19, mejor conocido como coronavirus, en el país, y dos en Ciudad de México.

Aunque la vida parece tranquila, en algunos sitios se escucha hablar del tema.

“Yo vengo del centro y no había ya cubrebocas, Luis igual, me decía justamente que viene del sur y no encontró gel ni cubrebocas en ninguna parte. Nos preocupa más la psicosis en la que puede entrar la gente que el virus”, dice Francisco.

En la misma plaza comercial, que para ser un domingo a mediodía parece semi-vacía, Patricia se compra un helado de yogur y revisa algunas prendas de ropa.

“A mí me preocupa por las criaturas, porque uno que está viejo, pues como quiera”, comenta la mujer.

A unos kilómetros de ahí, en Parque Delta, Liza Hernández dice que ella, desde el primer día que confirmaron el primer caso de Coronavirus, en la capital mexicana, fue por cubrebocas y gel antibacterial.

“Pues sí, fui por gel antibacterial, cubrebocas, ahora no los uso pero por si piden usarlos; y en casa nos estamos lavando constantemente las manos, pero no hemos dejado de hacer nuestras cosas normales”, dice.

Exigen información

Para tranquilizar a la población, evitar compras de pánico, garantizar el abasto de cubrebocas, gel antibacterial y medicamentos, el coordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román, exigió al gobierno capitalino desplegar una intensa campaña informativa sobre los contagios del coronavirus.

Sobre todo, aclaró el líder en el antiguo Palacio de Donceles, establecer medidas de prevención, número de camas disponibles para la emergencia, ubicación de hospitales habilitados, stock de medicamentos y medidas de prevención.

Destacó que aunque el gobierno central anunció la disponibilidad de recursos financieros por más de tres mil millones de pesos para enfrentar la emergencia, la población no cuenta con la información necesaria en materia de infraestructura hospitalaria, personal médico, campañas de prevención y la garantía gubernamental sobre la suficiencia de medicamentos.

Lobo Román indicó que no basta con decir que estamos preparados para enfrentar la emergencia, ya que a partir del primer caso de coronavirus en la capital, iniciaron las compras de pánico, escasez de cubrebocas, falta de anti-virales, sobreprecios de gel antibacterial y, en general, actitudes especulativas de los distribuidores de fármacos.

La falta de información especializada, dijo, provoca el consumo innecesario de antivirales con la esperanza de que sean una protección contra la influenza y eventualmente contra el Covid-19, sin saber que no sirven para tratar, ni prevenir otras enfermedades virales, aunque los síntomas son iguales.

Recordó que de acuerdo con el artículo 9 de la Constitución de la CDMX, toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad, “por lo que a nadie le será negada la atención médica de urgencia”, afirmó.

De acuerdo a la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló Lobo Román, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades, tanto en animales como en humanos.

“Aunque en los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias, que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS)”, soslayó el diputado local.

Explicó que los síntomas más comunes de la Covid-19, son fiebre, cansancio y tos seca, aunque algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea, pero estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.

Reconoció que algunas personas son infestadas, pero no desarrollan ningún síntoma y no están mal, además que alrededor del 80% se recupera sin ningún tratamiento especial. y una de cada seis que contraen el COVID-19, desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.

Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, por lo que es recomendable que acudan a su médico en caso de fiebre, tos y dificultad para respirar. Reveló que dicha enfermedad puede propagarse de persona a persona, a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala.

“Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona. De modo que otras pueden contagiarse si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse por inhalación", manifestó Lobo Román. Ante ello, pidió a la secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano, remita al Congreso local un informe pormenorizado del siguimiento y tratamiento que se le ha dado a la primera persona mexicana confirmada, como portadora del coronavirus (Covid-19), en vista de que desconoce el número de personas con las que tuvo contacto y desconoce también, porque el protocolo no detectó el caso en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México (AICM), desde su regreso de Italia.

