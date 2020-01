Esme, la perrita callejera que es "patrullerita vial" de Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO.- "Esmeralda" o "Esme", como la conocen vecinos de la colonia Pedregal de San Agustín, en Monterrey, Nuevo León, tenía dos meses de edad cuando la abandonaron; sin embargo, Víctor García, un oficial vial, la encontró.

Actualmente, seis meses después de ese primer contacto, la perra ya es "parte" de las filas de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de este municipio regiomontano.

"'Esme' es una perrita criolla que encontré cuando estaba realizando mi labor en los cruces escolares sobre la avenida del Latón y de las Industrias. Se me acercó, le di comida y ya no se me separó", explicó García en entrevista.