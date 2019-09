Esperanza tiene 58 años y elabora tortillas para pagar su licenciatura

KANTUNILKÍN.- A sus 58 años, Esperanza Uicab Helguera es firme en su deseo de continuar sus estudios, tras concluir su preparatoria en un sistema semi escolarizado.

Esperanza estudia la Licenciatura en Trabajo Social, pero lamenta no haber hallado empleo para costear sus estudios y apoyar a su familia.

“Lo único que me responden es que buscan a jovencitas para trabajar de 18 a 25 años; para mí no hay nada”, reconoció.

Cuenta que intentó continuar sus estudios en Felipe Carrillo Puerto, pero sus clases eran los fines de semana y al no conseguir trabajo no podía hacer mucho. La historia se repitió cuando viajó a Valladolid.

Sobrevive elaborando tortillas

Al no encontrar empleo, la mujer dice que recurrió a la elaboración y venta de tortillas a mano:

“Nos juntamos con mis otras hermanas y, en mi casa, vendemos tortillas; sale un poco para que siga estudiando, porque quiero terminar la licenciatura”.

No desistirá en sus metas

No obstante, dice que -al igual que con sus estudios- no se rinde en su búsqueda de trabajo, por lo que irá al Palacio Municipal para presentar una solicitud de empleo.

“No importa donde me pongan a trabajar, si no lo sé, puedo aprender, pero sí me gustaría empezar a trabajar para recompensar el sacrificio que pasé para terminar el bachillerato y ahora quiero terminar la carrera para ayudar a mi gente”, dijo finalmente.