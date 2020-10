La terapia antiviral combinada que prueba México contra el Covid

México trabaja en un estudio sobre tratamiento combinado contra el SARS-CoV-2 que ayudaría a reducir la carga viral en las primeras etapas de la enfermedad, lo que evitaría que los pacientes empeoren, dijo este martes una experta.

En entrevista con Efe, la maestra Tania Smith, integrante del equipo de investigación, explicó que este tratamiento estaría basado en una combinación de dos antivirales que usualmente se usan para la influenza y otros padecimientos.

"Estamos estudiando la combinación de favipiravir y nitazoxanida. Se hizo un estudio por computadora y estadístico para buscar una combinación que fuera efectiva y se encontró que estos son medicamentos que arrojó el análisis", afirmó.

