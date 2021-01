Estalla huelga en Interjet

Los trabajadores reclaman cuatro meses de salario

TOLUCA (El Universal y EFE).— Trabajadores de la aerolínea Interjet colocaron desde ayer banderas rojinegras en aviones y accesos al centro de mantenimiento de la línea área, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, luego de que trabajadores sindicalizados, afiliados a la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se declararon en huelga.

“Nos deben cuatro meses de salario, seis meses de vales, fondo de ahorro, aguinaldo, pagos de Infonavit, Fonacot, del IMSS... No hemos dejado de trabajar un solo día, hemos laborado sin paga y sin servicio de Seguro Social”, afirmó Rodrigo Martínez, representante sindical de la sección 15 de la CTM.

“Aun hoy todos trabajamos en roles y guardias en espera de una respuesta positiva de los inversionistas; nosotros estamos en la mejor disposición de mantener nuestra fuente de empleo, queremos que la empresa siga. Todos tenemos un cariño muy especial para Interjet, lo demostramos manteniendo la operación, dando la mejor cara para los clientes, aun sin paga”, agregó.

“Muchos teníamos que poner botes para obtener cooperaciones para nuestro transporte y seguir trabajando, seguir dando el servicio a los pasajeros”, indicó Rodrigo Martínez.

“Este centro de mantenimiento de Toluca es el más grande del país, donde se hace el mantenimiento mayor a las aeronaves. Aquí trabajan más de 500 personas, pero no tenemos respuesta de los inversionistas. Estábamos dispuestos a seguir trabajando. La aerolínea paró operaciones indefinidamente y no han presentado ningún plan de acción, no hay combustible, ni pago para empleados, no podemos, no hay manera de seguir operando”, señaló el representante sindical.

Cancelaciones y deudas

Interjet tiene casi 5 mil trabajadores, tanto personal de confianza, agentes de tráfico, trabajadores generales, mantenimiento, sobrecargos y pilotos. Es una de las principales aerolíneas mexicanas, pero desde el pasado mes de diciembre canceló todos sus vuelos y comunicó la suspensión indefinida de sus operaciones a consecuencia de la falta de recursos económicos y deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La situación financiera de Interjet despertó sospechas en el sector de la aviación desde febrero, cuando la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) destapó que debía unos 150 millones de dólares a diversas instancias federales.

La aerolínea tachó de imprecisa la información, al asegurar que realizó pagos pendientes de manera oportuna, y en abril confirmó un acuerdo con el SAT. Sin embargo, la jefa del organismo fiscal, Raquel Buenrostro, argumentó el mes pasado que el único acuerdo es que Interjet pague la deuda que tiene desde 2013.

El SAT aclaró en un comunicado de prensa sobre Interjet el miércoles, dos días antes del estallido de la huelga, que controla la caja de la compañía para asegurar el pago prioritario de los gastos esenciales de operación, dentro de los cuales se encuentra en primer lugar la nómina de los trabajadores.

La compañía también afronta una alerta formal de la Profeco, que advierte de los riesgos de comprar viajes con la aerolínea por la cancelación de vuelos.

Interjet fue fundada en 2005 en Ciudad de México y llega a 10 países.