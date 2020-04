“Están de oídos sordos”

Plantea medidas la Concamin ante la contingencia

Tras presentar la grave situación económica que atraviesan las empresas afiliadas a la Confederación de Cámaras Industriales en la República Mexicana (Concamin) por las medidas contra el coronavirus Covid-19, sus directivos nacionales plantearon ayer cinco propuestas al presidente Andrés Manuel López Obrador, para salvar los millones de empleos, las empresas que trabajan por el desarrollo y crecimiento del país desde hace muchos años y para mantener las inversiones globales.

En primer término piden la conformación de un grupo de alto nivel, integrado por los sectores públicos y privado, la academia y la sociedad civil para que escuchen las problemáticas y riesgos del sector productivo y elaboren un plan integral de acción frente a la situación social y económica que genera el Covid-19.

Un segundo planteamiento es impulsar un Acuerdo para la Preservación del Empleo y el Fortalecimiento del Mercado Interno, porque la caída del precio del petróleo limitará los ingresos del sector público y será la inversión privada la que tendrá la capacidad de crear empleos, y se requiere impulsar el consumo de lo hecho en méxico y garantizar el pleno Estado de Derecho.

El tercer punto es construir un programa de reactivación económica en cuatro directrices: pago oportuno a proveedores de bienes y servicios en los tres órdenes de gobierno, instrumentar un programa emergente de infraestructura básica en las regiones más rezagadas del país con inversión mínima de $250 mil millones, aplicar un programa especial de financiamiento de la banca de desarrollo a sectores estratégicos (Pymes), y créditos accesibles de la banca comercial.

Como cuarto punto piden establecer un calendario de retorno a la normalización de la actividad productiva para generar certeza a los agentes económicos nacionales e internacionales.

El quinto punto de la propuesta es alinear los sectores esenciales de México a los de sus principales socios comerciales de Estados Unidos y Canadá para evitar la pérdida de mercado. Dicen que es necesario que el gobierno federal reconozca el papel de México en las cadenas globales de proveeduría y asegurar la continuidad de importantes inversiones que significan alta tecnología, innovación, exportaciones y empleos de alta calificación.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, y los voceros Eduardo Solís Sánchez, expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA); José Cohen Sitton, vicepresidente de Concamin; Alejandro Malagón Barragán, vicepresidente de Concamin y presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias; Guillermo Funes, de industrias farmacéuticas, y Raúl Picard del Prado, presidente de la Comisión de Comercio Interior del organismo industrial, expusieron que en estos momentos de la crisis sanitaria del Covid-19 hay una situación de debilidad económica en el sector industrial de México y la tendencia es que seguirá hasta su colapso de muchas empresas por la falta de liquidez por falta de ventas y el nulo apoyo, hasta ahora, del gobierno de la República.

Consecuencias

Pronosticaron que si continúan las medidas contra las empresas no esenciales después del 15 de mayo próximo, el PIB del sector industrial caerá aún más y tendrán pérdidas superiores a los 500 mil millones de pesos. Por ello, explicaron, es necesario que el gobierno federal levante la prohibición a las empresas no esenciales estratégicas no solo para que empiece la reactivación económica, con todas las medidas preventivas de los trabajadores, sino porque muchas empresas tienen proveeduría con empresas extranjeras y hay industrias, como la automotriz, la aeronáutica y textil que tienen como socias a empresas de Estados Unidos y Canadá donde en esos países ese tipo de industrias sí están como esenciales y en México no.

Además, ante la caída del precio del petróleo, las dificultades del envío de remesas, la caída de las exportaciones, la única fuente de ingresos tributarios para el gobierno sería mediante el pago de impuestos de las empresas.

En una videoconferencia llamada “Segundo Informe Semanal de Concamin Covid Industrial”, los conferenciantes informaron que para tener un panorama real de la situación de las empresas aplicaron una encuesta entre sus socios y reportan una pérdida de 13,000 empleos diarios, el 92.31% de las empresas dependen del mercado nacional y como está casi paralizado, el 94.16% de las industrias afiliadas a la Concamin tienen impactos negativos por el Covid-19. Hay una baja promedio del 50 por ciento en las ventas, hay quienes no venden nada y ya no tienen liquidez para continuar operando.

Están en riesgo los fondos de ahorros de miles de trabajadores y también está en riesgo la pensión de los trabajadores por los despidos que están ocurriendo por la crisis económicaque atraviesan las empresas.

“Necesitamos disminuir el pago de impuestos, lo decimos como disco rayado, pero es necesario”, recalcó Alejandro Malagón. “Hay empresas no esenciales en México que necesitan trabajar para no romper la cadena productiva con sus socias extranjeras. Si no operan ahora van a cerrar sus socias o van a buscar proveedores locales en sus países y cancelarán sus contratos con México. El gobierno federal comete incongruencias porque hay empresas cerradas, pero Cenagas exige el pago fijo de suministro. Necesitamos subsidios, créditos bancarios, la banca de desarrollo está desaparecida, lo único bueno que vemos es la baja de tasas de interés que realizó el Banco de México”.

Factor

Guillermo Funes informó que la industria farmacéutica depende en un 90% de la importación de materia prima de China y la India y las exportaciones están suspendidas por el coronavirus. Y en vez que el gobierno de México aproveche la infraestructura de esta industria en la manufactura de insumos médicos para el Covid-10, los compra al extranjero. Además, compra medicamentos baratos de dudosa calidad y sin necesidad de permiso de la Cofepris. Incluso, promueve adecuaciones a la Ley de Adquisiciones para que evite las licitaciones, lo que es violatorio de tratados internacionales.

Todos los sectores industriales como el automotriz, aeronáutico, textil, zapatero, vestido, tiene cifras negativas graves y por ello la directiva nacional de Concamin propone alternativas para amortiguar la crisis, salvar los millones de empleos, mantener las empresas y empezar a reactivar la economía.

“Nuestra lucha no es para que rescaten a las empresas, que quede bien claro”, subrayó Alejandro Malagón. “Nuestras autoridades están de oídos sordos, no entienden la situación del sector, están en solo carril y no ven que es importante para la economía. Veo que la gente empieza a salir de sus casas y esto va a generar un problema serio porque ¿Cómo vas a obedecer (la cuarentena) si no tienes para comer?”.— Joaquín Chan Caamal

Confederación Impacto económico

La Concamin dará un informe cada miércoles sobre la situación de las empresas ante la pandemia del Covid-19.

Sin obligación

Los voceros de la Concamin dejaron claro que el gobierno federal no puede obligar a las empresas a pagar aunque sea un salario mínimo a los trabajadores, ni por decreto, porque el 95% de las empresas tienen problemas de liquidez y si insisten lo más que podría suceder es que le entreguen las empresas al gobierno.

Pagos

“Creen que estamos motivados, que estamos contentos cuando nos acusa de ser los malos de la película”, reiteró Alejandro Malagón. “Es padre proponer, pero ese punto de la obligatoriedad de pago al trabajador no camina”.

