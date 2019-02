Estancias infantiles paran labores

Trabajores piden aplicar de nuevo el apoyo federal

XALAPA (El Universal).— Trabajadores de estancias infantiles de Veracruz pararon actividades y realizaron una marcha para manifestarse contra la eliminación del apoyo a estos centros como lo anunció el Gobierno Federal.

La vocera de las estancias en la zona de Xalapa, Eulalia Morales López, dijo que más de 23 mil niños se quedaron sin atención en estos espacios porque salieron a marchar contra la suspensión de entrega de un subsidio bimestral a los padres como apoyo para el pago de escuelas privadas.

“Nos engañaron diciendo que el programa iba a seguir como estancias infantiles, siempre nos dijeron que todo estaba bien, que siguiéramos laborando, pero la declaración del Presidente es que ya no vamos a pertenecer al programa y les darán apoyo a los padres para que puedan llevar a sus niños”, señaló.

La vocera dijo que desde enero de este años las 613 estancias dejaron de recibir el subsidio de 950 pesos por niño y hay algunas que ante esa situación decidieron cerrar porque ya no pueden seguir cubriendo los gastos.

“Moches” en estancias

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que canceló los recursos a las estancias infantiles porque éstos no llegaban a su destino o los recibían con los llamados “moches”.

“Tenemos pruebas de que se daba ayuda, no mucha, pero sí se disponía que se apoyara y el dinero o no llegaba o llegaba con ‘moche’, como se dice coloquialmente. Se quedaba en el camino, tenemos muchas pruebas de eso. Vamos a presentarlas y que conste que nosotros hemos actuado con prudencia… porque vamos a dar a conocer todo lo que se entregaba y no llegaba a los beneficiarios”, aseveró.

López Obrador aseguró en su conferencia de prensa matutina que los usuarios de las estancias recibirán de manera directa más recursos que los que antes recibían.

“También les digo que recibían menos de lo que van a recibir ahora, se los adelanto. No van a dejar de recibir el apoyo los padres, van a tener su apoyo y va a ser más de lo que recibían anteriormente”.