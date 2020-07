Estas cinco entidades regresan al semáforo rojo

Al menos cinco estados regresaron este lunes a la alerta máxima en el semáforo epidemiológico; de acuerdo con la Secretaría de Salud en su reporte diario sobre el Covid-19 en México.

Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz se encuentran nuevamente en semáforo rojo; al presentar un aumento en número de casos positivos por Covid-19 y al acercarse al límite de su capacidad hospitalaria.

De esta manera, las entidades mencionadas se suman a Baja California, Colima, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, y Tabasco, que no han dejado de estar en alerta máxima desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo pasado.

En días pasados, Ricardo Cortés - director general de Promoción de la Salud- advirtió que el paso del semáforo rojo a naranja no debía entenderse como un regreso a la normalidad, sino que debían mantenerse las medidas preventivas de salud, para evitar la propagación del virus.

“Transitar del color rojo al color naranja no es todos vamos a la calle, no es ya estamos en verde, no es ya estamos todos en nuestras actividades normales”, recalcó.